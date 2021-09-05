Российский Кремлевский балет прибыл в Болгарию на гастроли

СОФИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Кремлевский балет, художественным руководителем и главным балетмейстером которого является народный артист России Андрей Петров, прибыл в воскресенье в Болгарию на первые гастроли во время пандемии коронавируса.

В течение трех дней, с 7 по 9 сентября, балетная труппа представит в Национальном дворце культуры три спектакля: "Спящую красавицу" с Екатериной Первушиной и Даниилом Рослановым в сольных партиях и дважды "Лебединое озеро" - сначала с Олесей Рослановой и Максимом Афанасьевым, а во втором спектакле солистами будут Ирина Аблицева и Росланов.

Специально для спектаклей в Софии из Москвы было доставлено 10 тонн декораций, возведение которых началось уже в воскресенье.