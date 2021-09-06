РАМТ открыл сезон торжественным вечером в честь своего 100-летия

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) отпраздновал свое 100-летие, гостей разместили за столиками, расположенными в зрительном зале, а труппа находилась на сцене.

Юбилейным вечером, который подготовили художественный руководитель Алексей Бородин и главный режиссер театра Егор Перегудов, РАМТ открыл свой 101-й сезон. Среди гостей были генеральный директор Большого театра Владимир Урин, директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок, директор театра "Мастерская Петра Фоменко" Андрей Воробьев и худрук Евгений Каменькович, художественные руководители МХТ им. Чехова Сергей Женовач, "Сатирикона" Константин Райкин, "Современника" Виктор Рыжаков, Детского музыкального театра имени Наталии Ильиничны Сац Георгий Исаакян, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, режиссеры Юрий Бутусов, Адольф Шапиро и многие другие.

"Я не мог не прийти. Дело все в том, что, помимо дружбы с Алексеем Владимировичем, с которым меня соединяет знакомство с 1973 года, то есть считайте почти 50 лет, безусловно, для меня это особый театр. Это особый театр, который связан с именем Анатолия Васильевича Эфроса. Я сюда, будучи студентом, приезжал и смотрел его "Цветик-семицветик", стоя на балконе. Я очень хорошо помню этот спектакль до сих пор. Для меня этот театр связан с замечательными артистами: Сперантовой, Печниковым. Я могу перечислять большое количество. Конечно, 40 лет жизни здесь Бородина. Я еще и год работал здесь директором", - рассказал в беседе с ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин. "Несмотря на то, что театру сто лет, у него есть одна потрясающая особенность - он всегда молодой. Потому что он адресован молодым и на сцене прежде всего молодые артисты, ну, по крайней мере, в главных ролях. И в этом театре все время идет обновление труппы. <...> Я поздравляю их с юбилеем", - добавил собеседник агентства.

Когда гости заняли свои места, на сцену вышел Алексей Бородин. "Первое - очень рад всех видеть. Спасибо вам, что вы пришли. Второе - я должен объясниться, почему такая ситуация: мы сидим с вами здесь за столами. Завтра здесь начнут ставить новые кресла. Воспользовавшись случаем, мы решили, что пока можно без кресел нам всем собраться в связи с этой датой - 100-летие", - сказал он.

Бородин поднял тост за публику. "Очень важны в театре, конечно, драматурги, режиссеры, актеры. Но мы считаем, что театр существует во имя контакта, это наше мнение. Контакт, который происходит на сцене между артистами, и контакт, который происходит со зрительным залом, тогда возникает какая-то новая общность людей, для чего живой театр и существует - для того, чтобы люди понимали, что они не одиноки, что еще есть кто-то, кто разделяет их проблемы и живет такими же жизнями".

Рок-н-ролл и отрывки из спектаклей

Далее началось представление в стиле капустника с танцами, песнями, пантомимой, отрывками из знаковых спектаклей, шутками, в некоторых зарисовках были даже использованы образы худрука, директора и главного режиссера РАМТа. Поднимали тосты за выдающихся театральных деятелей, связанных с РАМТом, в частности, за драматурга Виктора Розова, режиссера Анатолия Эфроса, в зале присутствовал его сын режиссер Дмитрий Крымов, за Олега Ефремова, который десять лет работал в РАМТе, художников-сценографов, критиков и журналистов.

Так, директор театра Софья Апфельбаум подняла тост за основательницу Московского театра для детей, переименованного в 1936 году в Центральный детский театр (ЦДТ), а в 1992 - в РАМТ, Наталью Сац. "Она подняла планку детского театра на тот уровень, которого мы пытаемся достичь. Вообще весь театр детский в нашей стране пытается к нему стремиться. И поэтому, конечно, мы сегодня не можем не вспомнить Наталью Ильиничну, но в нашем зале присутствует Роксана Николаевна Сац - ее дочь", - сказала директор. Зал приветствовал Роксану Сац аплодисментами.

Свои видеопоздравления прислали РАМТ британские драматурги Майкл Фрейн и сэр Том Стоппард.

"РАМТ я знаю с тех пор, как мне повезло и здесь выпустили мою пьесу "Берег утопии", затем "Рок-н-ролл" и "Проблему", РАМТ стал для меня чем-то вроде дома вдали от дома. Это случилось прежде всего благодаря личности Алексея Бородина, которому я могу сказать только одно: я тебя люблю. Шлю ему это сообщение и через него благодарю весь театр. Вы всегда в моем сердце", - заявил Споппард.

Праздник продолжался более трех часов и завершился продолжительными овациями.

Как отмечали вековой юбилей

Театр завершил цикл мероприятий, посвященных юбилею, в рамках которых прошли аудиоспектакль "СТО" и внеконкурсная программа "Детский Weekend" фестиваля "Золотая маска", была представлена экспериментальная постановка Егора Перегудова и Петра Айду "Петя, волк и Володя-музыкант". Кроме того, в фойе театра была организована мультимедийная выставка с 3D-макетами спектаклей, которую дополнили фотографии спектаклей разных лет.

Столетие РАМТ отсчитывает от 1921 года, когда нарком просвещения Луначарский одобрил предложение Наталии Сац создать в Москве первый в мире театр для детей. В Центральном детском театре начинали свой путь многие актеры, режиссеры, драматурги. Олег Ефремов дебютировал там в роли Иванушки-дурачка в спектакле "Конек-горбунок", Анатолий Эфрос поставил спектакль "Друг мой, Колька!". В ЦДТ ставили свои первые спектакли и Петр Фоменко, и Павел Хомский. ЦДТ поменял название и стал РАМТом в 1992 году по инициативе нынешнего руководителя театра Алексея Бородина.