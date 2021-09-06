Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Американский фантастический боевик "Шан-Чи и легенда десяти колец" стал лидером российского проката, собрав 240 млн рублей за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 2 по 5 сентября.

Американский фантастический боевик режиссера Дестина Дэниела Креттона "Шан-Чи и легенда десяти колец" компании Marvel Studios вышел в российский прокат 2 сентября. По сюжету мастер боевых искусств Шан-Чи оказывается втянут в интриги таинственной организации "Десять колец".

Второе место по кассовым сборам заняла американская мелодрама "После. Глава 3" режиссера Кастилло Лэндона, собравшая за четыре дня 118,2 млн рублей. Перед героиней стоит сложный выбор - согласиться на работу мечты или переехать с возлюбленным в Лондон.

На третьей строчке рейтинга оказался американский мультфильм "Босс-молокосос - 2" режиссера Тома Макграта, собравший 88,3 млн рублей за уик-энд. Малышка-суперагент Тина пытается противостоять коварным планам доктора Эрвина Армстронга.