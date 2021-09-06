Более 200 бесплатных экскурсий проведут в Москве ко Всемирному дню туризма

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 200 бесплатных экскурсий, приуроченных ко Всемирному дню туризма, проведут с 25 по 27 сентября в Москве. К проекту впервые присоединились организаторы речных экскурсий, автобусные экскурсионные агентства и семейно-образовательный центр "Городская ферма" на ВДНХ, сообщается в понедельник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Подобную масштабную экскурсионную программу мы представили в феврале прошлого года. Тогда она была приурочена ко Дню гида. За три дня в столице провели около 130 бесплатных экскурсий, их аудитория превысила 3,5 тыс. человек. Сейчас горожан ждет еще больше тематических прогулок - свыше 200", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Большой выбор маршрутов позволит подобрать прогулку на любой вкус. Например, экскурсия "В лабиринтах старой Москвы" понравится любителям истории и ценителям старинной архитектуры. Маршрут пройдет по Славянской площади, улице Покровке, Колпачному, Хохловскому и другим переулкам центра города. Узнать о том, как соединяли две великие реки (Москву и Волгу), можно будет во время пешеходной экскурсии "Шлюзы канала имени Москвы", окунуться в атмосферу Москвы XIX века поможет экскурсия "Интервью с ампиром".

"Для любителей прогулок на самокатах и велосипедах подготовлены специальные маршруты. Например, "Экскурсия на самокатах", участники которой узнают о подвигах героев Второй мировой войны. Маршрут начнется возле памятника Герою Советского Союза и национальному герою Италии Федору Полетаеву, далее экскурсанты сделают остановку на улице Шумилова, названной в честь Героя Советского Союза генерал-полковника и участника Курской битвы Михаила Шумилова. Завершится прогулка возле фонтана "Музыка славы" у станции метро "Кузьминки", - говорится в сообщении.

Всемирный день туризма - международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году. Он отмечается ежегодно 27 сентября. Дата праздника совпадает с окончанием туристического сезона в Северном полушарии и началом в Южном. Цель - привлечь внимание международного сообщества к важности туризма, его социальному, культурному и экономическому значению. В России День туризма отмечают с 1983 года.