В Китае открылся Фестиваль российского военного кино

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Фестиваль российского военного кино открылся в понедельник в Пекине. Церемония открытия прошла в кинотеатре на территории Музея истории Коммунистической партии Китая (КПК).

"Память народов о войне, Победе, стремлении людей жить под мирным небом должна бережно сохраняться и передаваться из поколения в поколение", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем видеообращении к участникам церемонии открытия фестиваля. "Фильмы, представленные на фестивале, рассказывают именно такие сюжеты о мужестве героев прошлого, кто отстоял свободу и независимость Родины", - указала она.

Любимова также отметила, что Министерство культуры РФ "всецело поддерживает проведение подобных мероприятий, знакомящих китайских зрителей с отечественными военными кинолентами последних лет". "Надеюсь, практика проведения показов тематического кино будет продолжена, и в ближайшем будущем мы сможем встретиться вновь уже на смотре российских и китайских киноновинок, посвященных дружбе народов наших стран", - резюмировала она.

В рамках фестиваля состоится показ шести российских картин о войне: "Высота 89", "Зоя", "Матч", "Подольские курсанты", "Рубеж", а также "Т-34". Киносмотр пройдет в Пекине с 6 по 10 сентября, а также в административном центре центральной китайской провинции Хунань - городе Чанша - с 8 по 12 сентября. Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с китайскими субтитрами.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и посольства России в Китае. Организаторами смотра являются российская кинокомпания "Централ Партнершип", китайская кинопрокатная компания "Чайна филм груп" и кинокомпания "Саосян".