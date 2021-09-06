Передвижной музей "Поезд Победы" в Приморье посетил 200-тысячный посетитель

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Передвижной музей "Поезд Победы", в котором разместилась интерактивная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, 6 августа в Приморье посетил 200-тысячный посетитель. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В Приморье поздравили 200-тысячного посетителя уникального передвижного музея "Поезд Победы". Им стала жительница Владивостока Ольга. Торжественное событие состоялось в последний день работы выставки во Владивостоке, 6 сентября", - говорится в сообщении.

Жительница Владивостока пришла посмотреть экспозицию с двумя детьми, чтобы рассказать им о Великой Отечественной войне. "Хотелось показать детям, чтобы они понимали и знали, что было такое время, ценили то, что у нас есть сейчас", - рассказала посетительница.

В краевом департаменте внутренней политики разъяснили, что за шесть дней работы поезда во Владивостоке его посетили около 6 тыс. человек, в том числе около тысячи школьников.

"Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе, экспозиция размещена в девяти вагонах. В поезде-музее используются 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 сенсорных столов. Путешествие передвижной музей начал в октябре 2020 года с Курского вокзала в Москве и преодолел свыше 40 тыс. км. Владивосток стал 68-м городом, а Приморье - 45-м регионом в маршруте на карте движения поезда.

Историко-просветительский проект "Поезд Победы" создали в творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке министерства науки и высшего образования России, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы" в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы.