"Союзмультфильм" представит полнометражную версию "Простоквашино"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" планирует снять полнометражную версию мультфильма "Простоквашино". Об этом сообщила в понедельник генеральный продюсер студии Юлия Осетинская в рамках лицензионной конференции.

"В планах у нас - полный метр", - сказала она, презентуя новый сезон мультфильма.

В новом сезоне мультсериала будет больше юмора, а герои раскроются с новой стороны. "Мы узнаем, что Матроскин не всегда бывает таким правильным и порой готов пойти на хитрость, за что ему придется расплачиваться. Шарик со своей фантазией и наивностью поставит на уши все Простоквашино. Дядя Федор будет изобретать невероятные способы, чтобы привлечь внимание девушки Оли", - рассказала представитель киностудии.

Героям предстоит посетить город и именно тот подъезд, где кот Матроскин учил дядю Федора есть бутерброды.

Мультсериал "Простоквашино", вдохновленный классической трилогией советского времени, вышел в России в 2018 году. Проект озвучивают Антон Табаков, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова, Татьяна Васильева. Дядю Федора в новом сезоне озвучит Мигель Керимов, сын шоумена Тимура Родригеза.