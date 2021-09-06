Стоянов, Зудина и Буслов вошли в жюри фестиваля "Пилот" в Иваново

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Третий российский фестиваль сериалов "Пилот" пройдет в Иваново 10-12 сентября, жюри возглавит народный артист России Юрий Стоянов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба киносмотра.

"Председателем жюри в 2021 году станет российский актер театра и кино Юрий Стоянов, сыгравший главную роль в нашумевшем сериале этого года "Вампиры средней полосы", а также известный по своим ролям в картинах "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной", "12" и многим другим", - отметили в пресс-службе. Также зрители знают Юрия Стоянова по юмористической телепрограмме "Городок", где он был автором, постановщиком и актером.

Кроме того, в жюри "Пилота" вошли актриса театра и кино Марина Зудина ("Валентин и Валентина", "Есенин", "Содержанки", "Ампир V"), режиссер Петр Буслов ("Домашний арест", "Бумер", "Бумер 2", "Родина"), сценарист Роман Кантор ("Серебряные коньки", "Эпидемия"), актер Александр Робак ("Шторм", "Эпидемия", "Домашний арест"). Они выберут победителей в номинациях "Лучший режиссер", "Лучший продюсер", "Лучший сценарист", "Лучший актер/актриса", а также вручат специальный приз жюри. "Лучший пилот сериала" определят зрительским голосованием.

Ранее объявили программу фестиваля, в которую вошли 13 российских проектов. Среди них новые сериалы Дуни Смирновой, Анны Пармас, Клима Шипенко, Оксаны Карас, Александра Дулерайна и другие. Помимо конкурсных показов в рамках фестиваля состоятся специальные показы для жителей города - они пройдут в арт-пространстве недавно отреставрированного железнодорожного вокзала города Иваново. Фестиваль состоится при соблюдении всех требований Роспотребнадзора и организации тестирования участников.

Фестиваль сериалов "Пилот" учредили для содействия развитию жанра российского сериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса. Президентом фестиваля "Пилот" является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. Генеральный продюсер фестиваля - актриса Светлана Дрыга. В попечительский совет фестиваля "Пилот" входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, Владимир Толстой, Федор Бондарчук, Леонид Верещагин, Сергей Сельянов, Игорь Толстунов и Александр Цекало.