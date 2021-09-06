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"Союзмультфильм" осенью покажет новый сериал "Крутиксы"

Он рассчитан на аудиторию в возрасте 6-8 лет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" представит новый мультсериал "Крутиксы" этой осенью на фестивале популярной культуры Comic Con Russia. Об этом сообщила в понедельник генеральный продюсер студии Юлия Осетинская в рамках лицензионной конференции.

"Премьера этого проекта состоится уже этой осенью в рамках выставки Comic Con", - анонсировала она.

Генпродюсер подчеркнула, что "Крутиксы" - первый анимационный сериал, созданный по комиксам с лидером этой индустрии в России компанией Bubble, известной историей Майора Грома.

Герои мультфильма - космический хомяк Зигги, его сестра белка-летяга Руби, кот Соло и пес Рой. Им необходимо найти разумный астероид раньше злодейки Гарпии. Сериал рассчитан на аудиторию в возрасте 6-8 лет.

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