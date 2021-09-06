Гендиректор "Роскино" удостоилась награды в рамках Венецианского фестиваля

ВЕНЕЦИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Гендиректор "Роскино" Евгения Маркова удостоилась специальной премии "За развитие сотрудничества в сфере кинематографии между Россией и Италией" в рамках международного Венецианского кинофестиваля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Премия Filming Italy Best Movie Award вручается ежегодно актерам, режиссерам, продюсерам и другим деятелям искусства за выдающиеся достижения в итальянской и международной киноиндустрии. "Для меня большая честь получить эту награду от моих коллег из Национальной ассоциации в области кинопромышленности и смежных индустрий ANICA. "Роскино" является по сути российским аналогом этой организации. Российская киноиндустрия развивается очень динамично, и я благодарна ANICA за содействие в выстраивании партнерства между российской и итальянской киноиндустрией", - сказала Маркова, которую процитировали в пресс-службе.

Она отметила, что экспорт российского контента растет на 25-30% ежегодно. "Я уверена, что мы в сотрудничестве с международными коллегами сможем создавать еще больше интересных проектов, актуальных не только для наших стран - России и Италии, но и для всего мира. Я очень рада быть здесь сегодня вместе с самыми талантливыми представителями как итальянского, так и мирового кинематографа", - добавила гендиректор компании.

Наград премии в разных категориях также удостоились испанский актер Антонио Бандерас, итало-американский кинооператор, обладатель трех премий "Оскар" Витторио Стораро, немецкая и американская актриса Диана Крюгер и другие кинематографисты.