Китайский режиссер рассказал, почему в КНР любят российское военное кино

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Китайский зритель интересуется историей Советского Союза, а потому проявляет интерес к российскому военному кино. Об этом в понедельник в беседе с журналистами на открытии Фестиваля российского военного кино в Китае заявил режиссер, сценарист и продюсер Цзя Чжанкэ.

"Я думаю, китайскому зрителю понятна история России, в частности история Советского Союза, времена Великой Отечественной войны", - сказал он, отвечая на вопрос, почему российское военное кино популярно в КНР. "В Китае очень интересуются фильмами на такую тематику, потому что в них показывается противостояние фашизму, борьба за независимость", - указал он.

По словам режиссера, еще одна причина, почему зрители КНР любят российское военное кино, связана с особенностями китайского образования в сфере кинематографа. Как рассказал Цзя Чжанкэ, в 50-е, 60-е годы прошлого века многие китайские студенты ездили на учебу в Москву, а потому советская школа оказала большое влияние на многих китайских режиссеров.

Фестиваль российского военного кино открылся в Китае в понедельник, церемония открытия состоялась в кинотеатре в Музее истории Коммунистической партии Китая (КПК) в китайской столице. Киносмотр пройдет в Пекине с 6 по 10 сентября, а также в городе Чанша (административный центр провинции Хунань) с 8 по 12 сентября. В рамках киносмотра состоится показ шести российских кинокартин о войне: "Высота 89", "Зоя", "Матч", "Подольские курсанты", "Рубеж", а также "Т-34". Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с китайскими субтитрами.

Цзя Чжанкэ родился в 1970 году в провинции Шаньси на севере Китая. Наиболее известной работой режиссера, принесшей ему венецианского "Золотого льва", стала лента "Натюрморт" (2006). В 2008 году фильм Цзя Чжанкэ "Сити 24" был впервые представлен на Каннском кинофестивале.

В 2017 году Цзя Чжанкэ запустил международный кинофестиваль "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". Российские картины традиционно принимают участие в данном фестивале, в 2020 году лента "Китобой" режиссера Филиппа Юрьева выиграла главный приз киносмотра.