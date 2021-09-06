Ученые, шоумены и создатели благотворительных проектов прочитают лекции на "Таврида.АРТ"

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Образовательная программа школы лидеров креативных индустрий впервые пройдет в рамках фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму, в течение трех дней можно будет услышать лекции управленцев, ученых, шоуменов, создателей благотворительных проектов и других экспертов. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе фестиваля.

"Фестиваль "Таврида.АРТ" впервые предложит участникам образовательную программу от школы лидеров креативных индустрий "Меганомика". <…> Образовательная программа пройдет 9-11 сентября и будет доступна всем участникам фестиваля. Ключевые выступления можно будет увидеть из любой точки мира: трансляции в режиме реального времени будут доступны в социальных сетях фестиваля", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, формат лекций предполагает, что спикеры будут делиться своим опытом, разбирать интересные задачи из практики. Благодаря этому "участники фестиваля смогут расширить компетенции, узнать о новых трендах в развитии креативных индустрий, задать себе правильные вопросы и увидеть новые карьерные траектории и возможности для развития".

Уточняется, что в числе спикеров министр культуры Московской области Елена Харламова, генеральный продюсер телеканала RTVi и рок-музыкант Сергей Шнуров, генеральный директор института развития госкорпорации "Росатом", который занимается отбором и продвижением неядерных бизнес-проектов, Станислав Кречетов. О своих проектах расскажут учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер и основатель творческих мастерских "Простые вещи" для людей с ограниченными возможностями здоровья Мария Грекова. Директор Русской школы программирования Московского физико-технического института Ольга Солодянникова расскажет о новых цифровых инструментах, которые помогают создавать и распространять креативный контент. Также запланирован батл "Новая этика и новые медиа. Что мы смотрим?" с участием представителей "Газпром-Медиа Холдинг".

О фестивале

"Таврида.АРТ" - это не просто коллаборация фестивалей: музыкального, воздушных шаров, литературного, театрального, современного искусства, различных перфомансов и десятков других форматов. В первую очередь, это место, где молодые и креативные лидеры изменений обмениваются <...> опытом и компетенциями. Мы предлагаем участникам микс неформального общения, обучения и развлечений в комплекте с <...> большой шоу-программой. Все это в прекрасном осеннем Крыму, в самой творческой атмосфере, в компании молодых людей со всей России", - приводит пресс-служба слова руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. Он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".