Эрмитаж мирно решил спор по поводу использования музейных изображений в проекте Линдеманна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж после переговоров с платформой Twelve X Twelve пришел к мирному решению спора об использовании музейных изображений в формате NFT в рамках проекта NFtill, который создавался на основе съемок, проведенных в Эрмитаже весной германским музыкантом Тиллем Линдеманном. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале Эрмитажа.

"По итогу переговоров Государственного Эрмитажа с платформой Twelve X Twelve стороны пришли к успешному решению, учитывающему интересы всех сторон. Сообщаем, что музей официально разрешил на основании договора использование изображений интерьеров Государственного Эрмитажа в формате NFT в рамках проекта NFtill на маркетплейсе Twelve X Twelve, - говорится в сообщении.

Представители музея пояснили, что в августе 2021 года лидер группы Rammshtein Линдеманн выпустил коллекцию NFT, созданную на основе музыкального клипа "Любимый город", съемки которого прошли в интерьерах Государственного Эрмитажа в мае 2021 года на основании договора. Тем не менее, использование изображений музейных объектов в проекте NFTill не было предусмотрено ни договором, ни иным разрешительным документом. В рамках претензионной работы Государственным Эрмитажем были направлены письма Линдеманну с требованием закрыть продажи NFT, созданные с нарушением прав третьих лиц.

"Не получив ответа на вторую претензию, направленную музеем адвокату артиста, Государственный Эрмитаж обратился напрямую к маркетплейсу Twelve X Twelve, на которой реализуется коллекция NFTill", - отмечается в публикации музея.

Представители музея также сообщили, что 31 августа на блокчейн-экосистеме Binance Государственный Эрмитаж открыл NFT-аукцион с лимитированной коллекцией NFT в рамках проекта "Мой токен хранится в Эрмитаже".

NFT (non-fungible tokens) - цифровой сертификат, хранящийся в блокчейне, который дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио и любые другие цифровые товары. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время существования NFT было продано свыше 5 млн токенов.