Лавров рассказал, что возвращается к классикам литературы после прочтения современников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что старается следить за современными писателями, в частности, за Дмитрием Глуховским, Виктором Пелевиным, Владимиром Сорокиным, но возвращается к классикам по прочтении их книг.

"Для себя редко, что удается почитать, но стараюсь следить за современными писателями: Пелевин, Сорокин, Глуховский", - отметил он в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов по итогам рабочей поездки в Санкт-Петербург.

По словам министра, в книгах этих писателей и "ряда других" современников возникает "упадническое настроение, черное такое искусство". "Русской литературе всегда было присуще критически анализировать происходящее в стране, - продолжил Лавров. - Но как-то Чехов делал это - для меня, по крайней мере - понятнее и интереснее. Так что, полистав современников, иногда возвращаюсь к классикам".