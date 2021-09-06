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Лавров рассказал, что возвращается к классикам литературы после прочтения современников

По словам главы МИД РФ, русской литературе всегда было присуще критически анализировать происходящее в стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что старается следить за современными писателями, в частности, за Дмитрием Глуховским, Виктором Пелевиным, Владимиром Сорокиным, но возвращается к классикам по прочтении их книг.

"Для себя редко, что удается почитать, но стараюсь следить за современными писателями: Пелевин, Сорокин, Глуховский", - отметил он в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов по итогам рабочей поездки в Санкт-Петербург.

По словам министра, в книгах этих писателей и "ряда других" современников возникает "упадническое настроение, черное такое искусство". "Русской литературе всегда было присуще критически анализировать происходящее в стране, - продолжил Лавров. - Но как-то Чехов делал это - для меня, по крайней мере - понятнее и интереснее. Так что, полистав современников, иногда возвращаюсь к классикам". 

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