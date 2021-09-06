Михалков считает, что сериалы разрушают русскую актерскую школу

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков считает, что конвейерный процесс производства сериалов губительно влияет на русскую актерскую школу. Такое мнение он высказал в понедельник на мастер-классе для студентов своей Академии кинематографического и театрального искусства и других театральных вузов.

"Сериалы, которых появилось очень много, во многом губят русскую актерскую школу, - сказал Михалков. - Потому что просто легко произнести текст, как в жизни, уже может практически любой. Потому что отсутствие репетиционного периода (и в кино, к сожалению, тоже) лишает актера возможности усовершенствоваться и в себе находить то, чего раньше в себе не видел".

Кроме того, по мнению режиссера, медийность, даваемая сериалами, заставляет артистов играть то, что принесло уже деньги и популярность.

При этом Михалков подчеркнул, что не является противником сериалов. "Сериалы спасли многих режиссеров и актеров, дали им жизнь. Я говорю не в осуждение, я говорю только про сохранение профессии, того таинства", - заметил он.

Академия Никиты Михалкова была создана в 2015 году на базе Летней киноакадемии, несколько лет проходившей в Москве. Это уже седьмая по счету приемная кампания. Всего было получено более 400 заявок со всей России, зачислены 25 слушателей. Они получили возможность бесплатно обучаться в академии благодаря Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко.