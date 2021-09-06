Маринина и Донцова вошли в шорт-лист премии "Русский детектив"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Писательницы Дарья Донцова и Александра Маринина вошли в шорт-лист премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино "Русский детектив". Об этом устроители объявили в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

"Жанр детектива развивается семимильными шагами. Заставлять читателя двигаться за сюжетом - важная история. Хорошо, что премия существует второй год и, дай бог, будет существовать дальше. Мы, соотносясь с этой премией, будем больше узнавать об авторах, хорошо пишущих детективную прозу. Мы еще у самого порога, когда все впереди. Дальше жюри предстоит самое лучшее дело на свете - это чтение книг. Нет ничего лучше этого занятия", - сказала председатель жюри писательница Татьяна Устинова.

В номинации "Детектив года" в финал вышли Александра Маринина ("Безупречная репутация"), Николай Свечин ("Взаперти") и Дарья Донцова ("Милашка на вираже"). В категории "Автор года" финалистами стали Антон Чиж ("Выгодный риск"), Наталья Андреева ("МоLох"), Николай Свечин ("Кубанский огонь"). В номинации "Иностранный детектив" в финале - Джон Маррс и его "Пассажиры", Эва Гарсиа Саэнс де Уртури и "Жало белого города", а также Содзи Симада ("Двойник с лунной дамбы").

В шорт-лист в номинации "Лучший фильм в жанре детектив" вошли ленты "Майор Гром: Чумной Доктор", "Дьявол в деталях", "Убийства по открыткам", "Ширли" и "Агата и смерть Х". За победу в категории "Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив" киноленты "Казанова", "Спасская", "Курорт цвета хаки", а также "Лихач" и "Давай найдем друг друга".

В ТАСС в понедельник также был объявлен победитель премии в номинации "Выбор читателя". Лауреатом названо произведение "Безупречная репутация" Александры Марининой.

Работа жюри продлится с 10 сентября по 1 ноября. Имена лауреатов премии будут объявлены после 14 ноября. В жюри премии в этом году вошли писатели Майк Омер и Вячеслав Прах. Также выбирать победителей будут главный редактор киноканала "Русский детектив" Екатерина Ефанова, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, редактор журнала "Эксперт" Вячеслав Суриков, директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение" Иван Кудрявцев, кинокритик Егор Москвитин, руководитель PR-службы объединенной розничной сети "Читай-город" - "Буквоед" Елена Абрамова и руководитель книжного рекомендательного сервиса LiveLib Алина Репкина.

О премии

Премия "Русский Детектив" создана в 2020 году с целью поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра. Лауреатами первого сезона премии стали Александра Маринина, Вячеслав Прах, Лиза Лосева, Майк Омер, Анна Старобинец, Татьяна Морозова, Татьяна Полякова и другие.