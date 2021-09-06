В Тамбовской области в афишу "Пушкинской карты" вошло более 70 спектаклей

ТАМБОВ, 6 сентября. /ТАСС/. Участниками программы "Пушкинская карта" в Тамбовской области стали четыре театра, и 70 спектаклей из числа их постановок отобраны экспертным советом для участия в этом просветительском молодежном проекте, сообщила в понедельник ТАСС представитель управления культуры и архивного дела региона Елена Морозова.

"В настоящий момент у нас к этой программе подключились четыре учреждения: Тамбовский драматический театр, Кукольный театр, Мичуринский драмтеатр и Тамбовский молодежный театр. В регионе создан экспертный совет, который рассмотрел репертуар этих театров и отобрал те, которые смогут посмотреть обладатели "Пушкинской карты" с учетом возрастного ценза, художественного и нравственного воспитания молодежи. На сегодня утверждены 74 спектакля, из них уже в сентябре по программе "Пушкинской карты" доступны для покупки 64 спектакля", - рассказала Морозова.

По ее словам, сейчас также решается вопрос о подключении к программе четырех тамбовских государственных музеев, включая их филиалы. В их числе музей-заповедник Сергея Рахманинова "Ивановка", музейный комплекс "Усадьба Асеевых" и музей-усадьба А. М. Герасимова.

О программе "Пушкинская карта"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 4 млрд рублей на программу "Пушкинская карта" для молодежи. Об этой программе объявил президент Владимир Путин во время прямой линии в июне, поручив разработать механизм, который позволит каждому желающему в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счет.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги на них будет перечислять государство. В 2021 году на каждую карту будет зачислено по 3 тыс. рублей, а в следующем году сумму планируют увеличить. Карта будет действовать на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно с 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг. В программе примут участие более 800 государственных и частных организаций культуры, их число в дальнейшем будет расти.