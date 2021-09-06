МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства - ГИТИС - представил новые сценические пространства на территории вуза. Занятия в них начались с нового учебного года, сообщил в понедельник ректор вуза Григорий Заславский.

"У нас появилось новое помещение и некоторое количество новых пространств. Новое помещение появилось благодаря тому, что из старого гаража удалось сделать танцевальный класс, очень красивый, в нашем нижнем дворике. И это очень большое дело: как практически в любом большом театральном институте, у нас сильно не хватает помещений. И особенно плохо расходятся здесь два факультета, которые танцуют - это актерский и режиссерский. Не хватает им помещений для сцен движения. Сейчас там уже занимаются", - сказал он журналистам.

Новые помещения также будут задействованы в мероприятиях, которые пройдут в вузе в ближайшее время, сообщил ректор ГИТИСа. "Я надеюсь, что мы сделаем ГИТИС-Фест, фестиваль, который мы продумываем как международный, но вся проблема в том, насколько этому не помешает четвертая волна ковидная. Если помешает - отложим, если не помешает - мы проведем. Сейчас у нас ближайшее - это 16-17 числа - "Серебряная шпага", которую мы делаем очно, это фестиваль студенческого фехтования, потом в ноябре - Фестиваль театральных школ СНГ, новые павильоны мы для мастер-классов как раз и задействуем", - заявил он.

На территории вуза также появилась летняя площадка, где студенты смогут проводить свои представления круглогодично. "Летняя площадка подойдет и для зимы. <…> Есть еще несколько пространств, где можно заниматься в теплое время года. И как во всяком старинном шкафчике есть потайная дверца, здесь есть потайной дворик, где можно порепетировать", - отметил Заславский.

По словам ректора, сейчас вуз уже готовит проект обновления основного корпуса ГИТИСа. "Перспективы у новых объектов такие, что сразу становится видно, что и здание нужно подремонтировать. Всегда есть пространство для улучшений. Мы уже делаем проект", - добавил он.

Ознакомиться с благоустроенным пространством вуза приехала министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, перемены, произошедшие с задним двором ГИТИСа, вызывают восхищение. "Мы видели задний двор ГИТИСа в совершенно разных состояниях - опасных для студентов и педагогов. Он был скользким, холодным, неуютным, но все равно он был любим, на нем собирались, чтобы провести вместе время. Я искренне радуюсь, сравнивая как было и как стало. Теперь у студентов появилась возможность учиться и общаться, вместе придумывать что-то новое в эстетичном пространстве", - отметила министр.