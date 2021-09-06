Михалков не согласился бы возглавить Российский оскаровский комитет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Союза кинематографистов России, режиссер и актер Никита Михалков не хотел бы возглавить Российский оскаровский комитет.

"Я не знаю, [кто возглавит], у нас много достойных людей. Я лично этого делать не буду", - сказал он в понедельник журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

По мнению Михалкова, "Оскар" дискредитировал себя. "Он настолько стал политически и вкусово зависимым. Чтобы получить "Оскар", нужно соблюсти определенные правила, по которым живет "демократический" мир", - отметил режиссер.

В середине сентября Российский оскаровский комитет, который возглавлял Владимир Меньшов (1939-2021), традиционно выбирал картину, которая будет представлять Россию на "Оскаре".

Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают сами страны. Затем из них отбирают картины-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).