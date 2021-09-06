Объявлены победители чемпионата ArtMasters

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Победители и призеры Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters объявлены в понедельник на торжественной церемонии награждения в Бетховенском зале Большого театра в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Всего объявлены победители в 19 компетенциях. Все призеры и победители, занявшие первые три места в каждой компетенции, получили ценные призы, медали, дипломы, денежные сертификаты и возможность пройти стажировку в разных учреждениях культуры и искусства, компаниях в зависимости от характера их творческой деятельности.

Лучшие в компетенциях

Первое место в компетенции "Сценарист" заняла Полина Рыжова, в компетенции "Саунд-дизайнер" - Александр Нежинский, "Оператор кино и ТВ" - Виктор Крылов, "Композитор популярной музыки" - Кирилл Хусаинов.

Лучшим копирайтером чемпионата стала Елизавета Дык, дизайнером смешанной реальности/программистом виртуальных миров - Денис Гостев, геймдизайнером - Юлия Муравьева, художником-аниматором - Анастасия Андреева, веб-дизайнером - Елена Бобина.

Также были объявлены победители в компетенциях "Художник по костюмам", "Художник-оформитель" и "Художник по свету", защита этих финалов проходила в Центре современного искусства "Винзавод", где было представлено десять перформансов на тему "Сон в летнюю ночь". Кроме того, названы лучшие художник по гриму, сценограф, звукорежиссер и стейдж-менеджер, режиссер монтажа, медиакомпозитор и клипмейкер.

"Многое изменилось за год. Мы видим, как вырос чемпионат, мы видим, как профессионально выросли команды, и, естественно, выросло индивидуальное мастерство", - заявил на церемонии заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам, заместитель председателя оргкомитета чемпионата ArtMasters Александр Журавский.

Более 17 тыс. человек зарегистрировались для участия в чемпионате на этапе отборочных туров. Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры, Министерства просвещения, а также правительства Москвы.