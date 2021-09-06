Пекинский международный кинофестиваль перенесли на 21-29 сентября

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Одиннадцатый Пекинский международный кинофестиваль пройдет в столице КНР с 21 по 29 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте фестиваля.

В начале августа данное мероприятие отложили на неопределенный срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Пекине. Ранее проведение киносмотра планировалось с 14 по 21 августа.

Организаторы фестиваля покажут порядка 300 картин. Китайская стриминговая платформа iQiyi предоставит возможность посмотреть киноленты онлайн.

Фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева об истории блокадного Ленинграда, снятый на основе воспоминаний очевидцев тех лет, вошел в основной конкурс Пекинского международного кинофестиваля

Ранее сообщалось, что известная в КНР актриса Гун Ли возглавит жюри фестиваля. Она сыграла в таких культовых китайских фильмах, как "Красный гаолян" (Red Sorghum, 1987), "Подними красный фонарь" (Raise the Red Lantern, 1991) и "Прощай, моя наложница" (Farewell My Concubine, 1993). Эти фильмы получили награды на Берлинском, Венецианском и Каннском фестивалях соответственно.

Пекинский международный кинофестиваль проводится ежегодно с 2011 года. В его организации участвуют мэрия Пекина и государственная компания China Film Group Corporation ("Чайна филм груп корпорэйшн"). В 2020 году из-за пандемии коронавируса праздник киноискусства прошел в упрощенном формате без традиционной красной дорожки и награждений.