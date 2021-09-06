В Нижнем Новгороде появился памятник профессору Преображенскому и псу Шарику

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Скульптуру булгаковских персонажей профессора Преображенского и пса Шарика установили на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде напротив университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Идея памятника принадлежит самим нижегородцам и установлена на средства благотворителей. Скульптура профессора Преображенского и пса Шарика - знаменитых персонажей романа Михаила Булгакова "Собачье сердце" - установлена в Нижнем Новгороде на Верхневолжской набережной, напротив университетской клиники ПИМУ", - сказано в сообщении.

Высота бронзовой скульптуры, установленной на средства благотворителей, составляет около 2 м. Это второй в России памятник героям "Собачьего сердца", первый находится в Санкт-Петербурге, проинформировали в пресс-службе.

Автором памятника стал скульптор Алексей Щитов, известный нижегородцам как создатель скульптуры Петра I, установленной рядом с Зачатской башней Нижегородского кремля, памятника митрополиту Николаю (Кутепову) перед зданием Нижегородской духовной семинарии, монумента святым благоверным князьям Петру и Февронии в парке 1 Мая, а также открытого на прошедшей неделе на территории Благовещенского монастыря памятника святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея России чудотворцу.

Щитов рассказал, что для него это самая любимая работа. "Это собирательный образ врача-ученого, врача-хирурга, врача-новатора, врача-творца. Это благодарность всем людям в белых халатах за их ежедневный подвиг, тяжелый, но благородный труд, высокий профессионализм", - сказал скульптор.

По словам ректора ПИМУ Николая Карякина, место установки скульптуры выбрано не случайно, так как Институт травматологии и ортопедии университета - место новаторства и смелых идей. "А результатом применения сложных технологий и экспериментов, как правило, является здоровая и полноценная жизнь наших пациентов, без боли и лишений", - сказал Карякин.