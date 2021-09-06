Российский композитор занял второе место на конкурсе "Новые классики - Organ Taurida"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Композитор Моше Ариель Ганелин из России с сочинением "Хасиды едут к ребе" получил вторую премию I Международного конкурса молодых композиторов органной музыки "Новые классики - Organ Taurida". Итоги смотра подвели в понедельник в Большом зале Московской консерватории.

"На конкурс было представлено множество замечательных произведений для органа, и мы хотим сердечно поблагодарить абсолютно всех участников, даже тех, кто не получит наград на этом конкурсе", - обратился по видеосвязи из Испании председатель жюри смотра, титулярный органист храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне Хуан де ла Рубиа.

Первая премия присуждена испанскому участнику Марку Миго Кортесу за "Токкату Иберика", третья - Матиасу Рэйфельду из Германии за произведение "Финале".

Призовой фонд составил 600 тыс. рублей: 300 тыс. рублей за первую премию, 200 тыс. рублей - за вторую, 100 тыс. рублей - за третью. Сочинения лауреатов прозвучат на концертах более чем в 30 городах России: от Калининграда до Владивостока и от Архангельска до Ялты.

Первый же конкурс "Новые классики - Organ Taurida" вызвал беспрецедентный интерес: организаторы получили 350 заявок из 40 стран мира. Участвовать в состязании могли композиторы в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурс был организован фондами "Древо Жизни" и "Новые классики" при поддержке Московской консерватории им. Чайковского и Фонда президентских грантов. Задача проекта - выявить талантливых молодых композиторов, развить интерес к органному искусству у российской публики, в том числе у молодежи. Свое название смотр получил от Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где расположен один из самых знаменитых органов России.