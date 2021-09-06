Фестиваль "Балтийские сезоны" собрал за шесть дней более 2,5 тыс. зрителей в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Моноспектаклем народного артиста РФ Евгения Князева "Пиковая дама" по повести А. С. Пушкина завершился в понедельник в Калининграде фестиваль искусств "Балтийские сезоны", проходивший на площадке Калининградского областного драматического театра с 31 августа по 6 сентября. Фестиваль прошел при полном аншлаге, несмотря на ограничение наполняемости зала до 50% из-за пандемии, за шесть дней на нем побывали более 2,5 тыс. зрителей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе театра.

"Моноспектакль "Пиковая дама" Евгения Князева стал спектаклем закрытия фестиваля, который был приурочен к 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова (отмечается в ноябре). Все билеты на спектакль проданы, как и на все постановки фестиваля, еще в день его открытия. Фестиваль прошел при полном аншлаге, несмотря на то, что из-за ограничений зал театра мог принять только 400 человек - половину от общего количества мест, и собрал больше 2,5 тыс. зрителей. Если бы ограничений не было, зрителей было бы намного больше", - сказал собеседник ТАСС.

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны прошел в Калининграде в театральном формате. Он открылся спектаклем театра им. Вахтангова "Люся. Признание в любви", посвященным советской и российской киноактрисе Людмиле Гурченко, с заслуженной артисткой России Нонной Гришаевой в главной роли. Один из ведущих театров страны также привез в Калининград моноспектакль Евгения Князева "Пиковая дама", посвященный памяти режиссера театра и кино, педагога, художественного руководителя Московского театра "Мастерская Петра Фоменко" Петра Наумовича Фоменко и постановку "Крик лангусты" по пьесе Джона Марелла в редакции Жоржа Вильсона с народной артисткой России Юлией Рутберг и народным артистом России Андреем Ильиным, которые сыграли в нем Сару Бернар и ее секретаря Жоржа Питу.

Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова представил калининградской публике спектакль "Лес" по пьесе Александра Островского в постановке режиссера-педагога Павла Любимцева.

Визитная карточка региона

Отличительной чертой фестиваля 2021 года стало то, что впервые за всю историю он целиком был посвящен театру им. Вахтангова, сказал ТАСС директор театра Кирилл Крок, отметив теплый прием публики. "Прием публики был потрясающий, все билеты были проданы. Мне кажется, очень важно, что этот фестиваль не дает этому городу на самом западе России забыть, что такое русская культура, русский театр", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что, по его мнению, фестиваль, в котором принимают участие ведущие российские театры, - важная составляющая культурной политики в стране в целом. "На протяжении почти 20 лет бессменный руководитель Давид Яковлевич Смелянский делает этот фестиваль из года в год, привозя туда лучших исполнителей, лучшие театры, лучших художников, музыкантов, оркестрантов и так далее. Мне кажется, это очень важная составляющая культурной политики в стране в целом", - сказал Крок.

Министр культуры и туризма области Андрей Ермак, отметил, что фестиваль уже давно стал визитной карточкой региона, и многие туристы едут в область именно в дни "Балтийских сезонов", потому что "именно тогда ярчайшие звезды театров приезжают в Калининград и показывают лучшее в их репертуаре". Ермак поблагодарил организаторов фестиваля и подчеркнул, что по отзывам жителей можно судить о том, что в этом году, как и всегда, он прошел с большим успехом.

Артисты в свою очередь отметили особую энергетику зрительской аудитории. "Такой потрясающий прием. Несмотря на 50-процентную рассадку, все равно тот самый обмен энергией со зрителями - то, за что мы так любим театр, - он состоялся не на 50%, а на все 100%", - сказала Нона Гришаева после спектакля "Люся. Признание в любви".

О гастроях театра им. Вахтангова

Калининград стал исключением в осеннем гастрольном графике театра им. Вахтангова. Почти вся труппа сейчас занята подготовкой премьеры спектакля "Война и мир" в постановке режиссера Римаса Туминаса, которая станет первой премьерой 101-го театрального сезона, и все гастроли на осень отменены, рассказал Кирилл Крок. Он отметил, что театр заинтересован в представлении своих постановок калининградской публике и готов приезжать в регион и в будущем, но посетовал, что у области нет сцены, где труппа могла бы представить масштабные постановки. "Уверен, что это (участие в фестивале) совершенно не последний приезд нашего театра в Калининград. Единственное, что меня очень огорчает и наш театр, что до сих пор в самом западном анклаве России нет театральной сцены, где бы мы могли показывать репертуар с нашей исторической сцены. Мы не можем привезти практически ни один спектакль с нашей большой исторической сцены, потому что мы просто не помещаемся на этой сцене. Мы все так ждали строительства "Янтарь Холла" [в Светлогорске], но тоже он, увы, не подходит для театра", - сказал он, выразив надежду, что ситуация изменится к лучшему.

Министр культуры и туризма области Андрей Ермак отметил, что областные власти понимают задачу реконструкции областного театра. "Такая задача у нас есть, мы это прекрасно понимаем и определенные шаги делаем. Однозначно, что с нашим зданием театра нужно проделать большую работу. Такая перспектива у нас трех-четырех лет", - сказал он, заметив, что на реконструкцию сцены требуется около 300 млн рублей. Кроме того, Ермак обратил внимание на перспективы возможностей театра оперы и балета на 950 мест (филиал Большого театра) и филиала Государственной Третьяковской галереи, которые строятся на острове Октябрьский.

О фестивале

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" впервые состоялся в Калининграде в 2004 году. За годы существования в нем приняли участие 85 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов. Среди них - Малый театр России, Большой театр России, Пермский академический театр оперы и балета, МХАТ имени М. Горького, Театр имени Евгения Вахтангова, "Геликон- Опера", Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, Национальный драматический театр России (Александринский театр), Театр имени Владимира Маяковского, Центральный театр кукол имени С. В. Образцова, Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, Ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева, Русский народный хор им. М. Пятницкого.

Культурный проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Калининградской области, Министерства по культуре и туризму Калининградской области, ФГБУК "Росконцерт" и АНО "Фестивальная дирекция". Художественный руководитель фестиваля - Давид Смелянский.