Индийский спектакль "Жизнь" покажут на Чеховском фестивале в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Проходящий в Москве XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова представит российским зрителям спектакль "Жизнь", который исполнит труппа индийской танцовщицы и хореографа Адити Мангалдас. Показы пройдут 7, 8 и 9 сентября на сцене столичного Театра имени Моссовета, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Российским зрителям предстоит увидеть спектакль, в основе которого древний индийский танец катхак. Его представят в Москве танцовщица и хореограф Адити Мангалдас и артисты ее труппы", - сказала собеседница агентства.

Она обратила внимание, что спектакль "Жизнь" состоит из двух частей. "Первая - "Праздник жизни" - представит классический катхак в самом виртуозном и блестящем исполнении, воспевающем жизнь во всем богатстве ее проявлений. Во второй части вечера Адити выступит как хореограф, выводящий катхак за рамки традиции", - отметила представитель пресс-службы фестиваля.

Свое пояснение по этому поводу дала также сама танцовщица и хореограф Адити Мангалдас. "Прерванная жизнь" - это попытка ответить на вопрос "что такое время?" и размышления о нашей хрупкости и уязвимости. Мы всегда полагали, что жизнь - это непрерывный поток. Но нынешняя пандемия заставила нас принять тот факт, что мы ошибались и что жизнь постоянно, неизменно прерывается. Мы завершаем программу "Прерванной жизнью", поскольку та жизнь, какую мы знаем, была прервана", - говорит Адити Мангалдас.

"И тем не менее в финальном танце, где невидимый ритмический барьер заставляет танцовщиков двигаться параллельно и не дает возможности соприкоснуться, звучит надежда на то, что однажды, и скоро, эта траектория изменится", - привела мнение театральных экспертов представитель пресс-службы фестиваля.

О танцовщице и хореографе

Известную танцовщицу и хореографа катхака (традиционной индийской танцевальной формы) Адити Мангалдас в Индии считают бунтаркой. Она постоянно ищет что-то новое, не боясь противостоять общественному мнению и текущим проблемам. Весь остальной мир восхищается богатством и сложностью ее танца и хореографии.

На сегодняшний день Адити Мангалдас признана всеми за артистизм, техничность, красноречивость и характерную энергию, которые присущи каждому ее выступлению. Помимо собственно танца и классических танцевальных постановок, как сольных, так и групповых, ее новаторство выражается в использовании знаний и опыта в катхаке для развития форм современного танца, пропитанного духом классики. Ученица ведущих специалистов катхака, она получила признание на многих известных международных фестивалях, также была представлена к престижным наградам Индии в сфере искусства.

Продолжение программы

В пресс-службе озвучили дальнейшую программу Чеховского фестиваля, назвав спектакли, которые будут показаны до конца нынешнего года. "Так, 9, 10 и 11 ноября в Москве выступит Национальный театр Белграда, который представит балет "Ловцы снов. Хазарский словарь" по мотивам культового романа Милорада Павича. Четверть века назад этот сербский поэт, прозаик, историк литературы и переводчик создал эпос, мгновенно ставший мировой сенсацией. "Хазарский словарь" называют "первой книгой XXI века" и "манускриптом, в котором зашифрована Вселенная". Режиссер Ливия Пандур и хореограф Рональд Савкович попытались передать глубокую философскую основу повествования о полумистическом племени хазар и загадочных "ловцах снов" языком танца. Балетная труппа Национального театра Белграда впервые выступит в России в рамках Чеховского фестиваля", - подчеркнула представитель пресс-службы.

Она сообщила, что 18, 19 и 20 ноября программу фестиваля украсит яркий музыкальный спектакль "Электра на дне", который привезет "Компания пяти колес" (Франция). "Эта постановка удостоена трех "Мольеров" - высших театральных наград Франции: за "лучший спектакль", "лучшую работу драматурга" и "лучшую режиссуру". Аврора Фремон, исполнившая роль Электры, была названа "театральным открытием года". Драматурга и режиссера Симона Абкаряна на создание спектакля вдохновили бессмертные пьесы Еврипида, Софокла и Эсхила, каждая из которых - безусловный шедевр. При этом свою "Электру" Абкарян называет "Золушкой наоборот". Античная принцесса, оказавшись на дне жизни, пытается остаться высоконравственной, сохранить душевную чистоту и гордость", - сформулировала содержание спектакля собеседница агентства.

Затем, согласно афише, 30 ноября и 1 декабря будет сыгран спектакль финского хореографа Теро Сааринена "Возвращаясь к Монтеверди". "Творчество Клаудио Монтеверди в свое время перевернуло представления современников о композиторском искусстве. Стиль Монтеверди смело противопоставили существующим строгим музыкальным канонам, назвав "второй практикой". Теро Сааринен называет свой спектакль "третьей практикой". Современный танцевальный язык хореографа в спектакле соединится с живой музыкой - сочинения Клаудио Монтеверди звучат в исполнении Хельсинкского барочного оркестра", - уточнила собеседница агентства.

"Предновогодним сюрпризом и заключительным аккордом программы 23, 24, 25 и 26 декабря станет "SNAP" - спектакль-кабаре в исполнении лучших иллюзионистов Южной Кореи, идеально подходящий для семейного просмотра. Три чудаковатых ловкача, пройдя через таинственную дверь, попадают в некое волшебное измерение, где встречают множество мистических персонажей. Они играют с пространством, временем и потусторонними силами, сочетая чаплинскую комедийную манеру, ловкость рук и восхитительные визуальные эффекты", - завершила анализ программы представитель пресс-службы Чеховского фестиваля.

О фестивале

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова в этом году изменил формат в связи с пандемией. Вместо двух месяцев он продлится почти до конца года - с 14 мая по 26 декабря 2021 года. Мировая серия фестиваля включила 13 спектаклей из одиннадцати стран. Смотр проходит при поддержке Министерства культуры РФ и столичного департамента культуры. Показы спектаклей программы пройдут на ведущих сценических площадках Москвы: в Государственном академическом театре им. Моссовета, Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Музыкальном театре "Геликон-опера", концертном зале "Зарядье".

Чеховский фестиваль учрежден в 1992 году. С тех пор он проводится раз в два года. За время существования в его программах было представлено более 600 спектаклей из 51 страны.