Кремлевский балет представит в Болгарии "Спящую красавицу" и "Лебединое озеро"

СОФИЯ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Кремлевский балет, художественным руководителем и главным балетмейстером которого является народный артист России Андрей Петров, начинает во вторник свои первые гастроли за время пандемии коронавируса. По просьбе болгарской стороны в течение трех дней, с 7 по 9 сентября, балетная труппа представит в Национальном дворце культуры спектакли на музыку Петра Чайковского: "Спящую красавицу" и дважды "Лебединое озеро".

Как напомнил Петров в интервью ТАСС, последний раз на гастролях в Болгарии труппа была 18 лет назад. "Между гастролями Кремлевского балета в Болгарии была очень большая пауза, впервые в Софии мы были 18 лет назад, показывали спектакли Юрия Григоровича "Ромео и Джульетта" и "Иван Грозный", которые открывали Дни культуры России в Болгарии, это событие имело большой успех. Мы довольны, что компания "Жокер-медиа" нас снова пригласила в Болгарию и фактически мы стали первым крупным российским коллективом, который выехал на гастроли во время пандемии. "Спящую красавицу" и "Лебединое озеро" мы представляем в Софии по просьбе болгарской стороны, ведь русская классика, Чайковский всегда востребованы и имеют успех", - рассказал Петров.

Балетмейстер отметил, что спектакли будут представлены в редакции Кремлевского балета и будут более компактными по сравнению с классическими произведениями Петра Чайковского, пройдут с одним антрактом. Тем не менее, по его словам, самое ценное и яркое в них осталось.

"Спящая красавица" - это один из самых продолжительных спектаклей, для него было написано пять часов музыки, но всю ее использовать невозможно, зритель просто не выдерживает, поэтому мы составили музыкальную композицию, чтобы ничего из гениальной музыки Чайковского не упустить, но отдельные повторяющиеся моменты из произведения исключили, а другие представили более компактно. Мы сделали сюжет более динамичным и зрелищным, причем не ломая ни композицию, ни музыку", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, за основу взяли спектакль Большого театра 1956 года - так называемое старое лебединое, "добавив некоторые хореографические новшества". "Я целиком поставил четвертый акт, стилистически его приблизив к трактовке балетмейстера Льва Иванова. Наш спектакль приобрел целостность, стал больше нравиться и мне, и зрителям. <...> Технически спектакль стал сложнее, весь первый акт идет на пальцах. А вот третий акт, где идут характерные танцы, поставленные Александром Горским, практически представлен без изменений", - добавил Петров.

Больше года без зрителей

Художественный руководитель Кремлевского балета отметил, что его артисты соскучились по общению со зрителями, хотя и без них во время вынужденной паузы из-за пандемии театр смог проделать большой объем работы.

"Из-за пандемии никто из нас никуда не ездил. Мы были без зрителей год и три месяца. Но сейчас мы готовимся к новому сезону на своей сцене в Кремлевском дворце, это произойдет уже 13 сентября. Мы очень соскучились по зрителям, хотя и без их участия продолжали работать", - рассказал балетмейстер. По его словам, за время пандемии было снято на видео 10 спектаклей, которые зрители смогли увидеть онлайн. "Поставили новый спектакль "Клеопатра" в двух актах, большой, очень эмоциональный спектакль, однако его премьера будет позже, пока для него не готовы ни костюмы, ни декорации", - отметил он.

Петров сообщил, что в театре принимали меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. "<...> мы вынужденно разделили труппу на маленькие группы, по 8-10 человек, запретив им приближаться друг к другу. Вместо традиционных двух классов у нас их было сразу восемь. К счастью, эту проблему, очень похоже, удалось решить, сейчас подавляющее большинство нашей труппы вакцинировано, в основном "Спутником V" <...>. Ситуация под контролем, мы чувствуем себя сейчас более спокойно и уверенно, готовимся открыть сезон", - подчеркнул он.

По его словам, "главная задача на ближайшие месяцы - восстановление репертуара" и привлечение зрителей в зал. "Потом будем восстанавливать гастрольную деятельность, у нас есть много интересных предложений для выступления за рубежом. Начнем готовиться к выпуску новых спектаклей, "Клеопатра" практически готова, но сейчас у нас есть желание подготовить и балет "Война и мир". Над спектаклем мы уже работаем три года, хотя никто из руководства эту нашу идею пока не поддержал. Музыка написана, сделан очень интересный сценарий, нам кажется, что получается интересное и современное произведение. Надеюсь, что уже в октябре мы начнем по нему настоящую работу. Хотя на данный момент денег на постановку новых спектаклей нет", - отметил балетмейстер.

Высокое искусство

Художественный руководитель Кремлевского балета выразил уверенность в том, что балетное искусство продолжит развиваться, несмотря на все сложности, в том числе вызванные пандемией. Восстановиться от ее последствий, надеется он, удастся уже в следующем году.

"Балет - высокое искусство, один из любимых и доступных жанров, тем более, когда вокруг стало слишком много чернухи. Мы стараемся и будем ставить спектакли, которые будут жить десятилетиями. Мы должны растить молодых композиторов, давать им возможность писать музыку. Надо думать о будущем, о том, что мы будем показывать миру, какую художественную ценность ему преподнесем. <...> Современные хореографы подходят к танцу излишне авангардно, и из современного балета начинают уходить и сюжет, и идеи. Получается полупрофессионализм, хотя и этим спектаклям тоже аплодируют", - поделился Андрей Петров.