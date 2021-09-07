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Театр им. Вахтангова откроет памятник Этушу, Яковлеву и Лановому

Как сообщил директор театра Кирилл Крок, комиссия Мосгордумы утвердила увековечивание памяти артистов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова откроет памятник выдающимся театральным деятелям, судьба которых связана с этим театром: Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву и Василию Лановому. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок на сборе труппы во вторник, посвященном началу нового сезона и 100-летнему юбилею театра.

"Буквально в конце августа комиссия по монументальному искусству Московской городской думы согласовала и утвердила, как мне кажется, для нас очень важную вещь - увековечивание памяти наших великих артистов. Это памятник, который до конца сезона мы поставим у Симоновской сцены, Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву", - сказал Крок.

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