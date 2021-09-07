Мария Степнова и Леонид Юзефович вышли в финал премии "Ясная поляна"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Писатели Мария Степнова и Леонид Юзефович вошли в короткий список премии "Ясная поляна" в номинации "Современная русская проза". Об этом во вторник ТАСС сообщили в оргкомитете премии.

"Cоучредители литературной премии "Ясная Поляна", музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, объявили короткий список в номинации "Современная русская проза" за 2021 год. В него вошли семь книг", - отметили организаторы. В их числе Дмитрий Лиханов ("Звезда и крест"), Герман Садулаев ("Готские письма"), Марина Степнова ("Сад"), Леонид Юзефович ("Филэллин") и другие.

"Современная русская проза" - главная номинация премии, определяющая круг литературных тенденций настоящего времени. Премиальный фонд составляет 6,7 млн рублей. Лауреат номинации "Современная русская проза" получает 3 млн рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделяют между собой 1 млн рублей. Лауреатами в номинации в разное время становились Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Андрей Рубанов, Ольга Славникова, Евгений Водолазкин, Сергей Самсонов и Евгений Чижов.

Литературная премия "Ясная Поляна" учреждена в 2003 году, она присуждается писателям, произведения которых поддерживают традиции классической и актуальные тенденции современной русской литературы. Премия выступает навигатором чтения, формируя списки лучших российских и переводных книг. В состав жюри премии, которое возглавляет советник президента РФ по культуре и искусству Владимир Толстой, входят известные литературные критики и писатели. Жюри выбирает художественные произведения в двух главных номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". Номинация "Событие" отмечает значимое явление в российской литературной жизни (фестиваль, экранизацию, театральную постановку, документальную литературу, материал в СМИ).

Церемония награждения лауреатов премии состоится в октябре в Большом театре.