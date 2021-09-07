Фигуры немецких танцев XVI-XXI веков покажут на открытии Екатерининского бала в Царицыне

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Екатерининский бал состоится 11 сентября в Москве в залах Большого Царицынского дворца музея-заповедника "Царицыно". Гости смогут познакомиться с бальными традициями эпохи Екатерины II и освоить основные фигуры немецких танцев XVI-XXI веков, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

"11 сентября 2021 года в залах Большого Царицынского дворца состоится одно из знаковых культурных событий Москвы - Большой Екатерининский бал. В танцевальную программу войдут бальные и исторические немецкие танцы XVI-XXI веков. Танцмейстеры покажут и помогут новичкам освоить основные фигуры танцев. На красной дорожке Большого дворца настроение праздника задаст авангардный перформанс "Мария-Антуанетта" Саши Фроловой - ученицы Андрея Бартенева, выпускницы Национального института дизайна при Союзе дизайнеров России, а откроет Бал российская оперная певица Светлана Касьян, покорившая своим сопрано европейскую публику и удостоенная личной аудиенции Папы Римского Франциска, который своим указом возвел исполнительницу в ранг Дамы ордена Святого Сильвестра", - говорится в сообщении.

Весь вечер музыкальное сопровождение бала будет обеспечивать камерный оркестр "Московская Камерата". В программе также запланированы выступления композитора и автора песен Бориса Гейста, солиста Пермского театра оперы и балета Генриха Райника, бронзовых призеров Чемпионата Москвы - 2019, победителей международных турниров в организации WDSF - бальной пары Ивана Коротченко и Юлии Скороваровой, а также салонные развлечения и выставка авторских кукол по мотивам немецких сказок. Кроме того, совместно с Благотворительным фондом Оксаны Федоровой будет организована благотворительная лотерея. Собранные средства будут направлены на поддержку подопечных фонда.

"Бал - это очень яркий многожанровый праздник, полный радости и хорошего настроения, который предваряет не менее значимое событие - торжественную церемонию награждения лауреатов Всероссийского конкурса "Лучшие имена немцев России". Это выдающиеся личности из числа российских немцев, добившиеся успеха и признания в науке, образовании, искусстве, спорте, общественной деятельности и дипломатии. Такой некогда была сама императрица Екатерина Великая, внесшая значительный вклад в развитие России", - приводятся слова директора Бала Ольги Мартенс.

В завершении Бала гостей ждет световое шоу "Щелкунчик и Мышиный Король" театра Salamandra, который расскажет старую историю на новый лад.

"Большой Екатерининский Бал погружает участников в эпоху правления императрицы Екатерины Великой, которая прославилась не только как выдающийся государственный деятель, но и как большая любительница балов и маскарадов. Здесь можно почувствовать себя гостем светского раута, увидеть танцы и другие развлечения прошлых столетий, а также самому попробовать себя в роли танцора", - сказал руководитель департамента Виталий Сучков.