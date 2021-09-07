В Петербурге открыли серию фестивалей о писателях XX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Текст в контексте", посвященный знаменитым писателям XX века, запустили в Санкт-Петербурге. Как сообщила на пресс-конференции ТАСС во вторник один из организаторов проекта, директор Государственного литературного музея "ХХ век" Марина Линович, первый цикл мероприятий решили посвятить Евгению Шварцу - в этом году отмечается 125 лет со дня его рождения.

"Формат фестиваля позволяет нам углубиться в художественный мир [писателя], с разных сторон и в разных формах увидеть то, что, может быть, в одной форме - прочтения текста - мы не сможем увидеть. Первый фестиваль наш посвящен 125-летию Евгения Шварца, замечательного писателя, которого любят и знают все - от мала до велика", - рассказала Линович.

По ее словам, несмотря на то, что фестиваль проводится впервые, он получил огромный отклик среди учреждений культуры и образования, причем не только в Санкт-Петербурге, но и за его пределами - в Волгоградской области и в Республике Адыгея (Шварц родился и провел детские годы в Майкопе). Как отметил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко, к проекту присоединились более 30 партнеров. В их числе - Российская национальная библиотека, Театр Комедии им. Н. П. Акимова, киностудия "Ленфильм", детский музыкальный театр "Зазеркалье", Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и многие другие.

Спектакли, актерские читки и онлайн-библиотека Шварца

Фестиваль пройдет как в офлайн-, так и в онлайн-форматах и продлится до 31 декабря. Одним из ключевых мероприятий будет выставка одного предмета из мемориальной коллекции Шварца, которая находится в фондах Литературного музея "XX век". На ней посетители увидят предметы со стола писателя, в том числе чернильницу, из которой вышли все его сказочные персонажи.

Выставка "Человек-тень", которая будет базироваться в Театре Комедии им. Николая Акимова, расскажет о Шварце-драматурге. "Там будут разнообразные инсталляционные форматы, очень яркая визуальная подача материала, художественные арт-объекты", - отметила Линович. Как рассказал директор Театра Комедии Алексей Фрадин, благодаря творческому тандему Шварца и Акимова появился жанр под названием "сказка для взрослых". По его словам, в репертуаре театра сегодня - три постановки по произведениям Шварца: спектакль "Тень", которым много лет открывается очередной театральный сезон, постановка "Дракон" и детский спектакль "Золушка".

Вторая часть выставки - под названием "Творческая лаборатория писателя" - будет представлена в Российской национальной библиотеке, ее посвятят читательским интересам самого Шварца. На сайте РНБ в настоящее время создается специальный раздел, где будут в цифровом формате представлены все книги из мемориальной библиотеки писателя (физически они хранятся в музее). Обе экспозиции - в Театре Комедии и в РНБ - откроются в день рождения Шварца, 21 октября.

В рамках фестиваля 14-16 сентября в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения состоятся актерские читки пьес Шварца. Их подготовил 4-й курс кафедры актерского мастерства (курс Андрея Носкова). Всего в программе фестиваля - более 60 мероприятий для детей и взрослых: научные конференции, театрализованные представления, показы фильмов, созданных по сценариям Шварца, экскурсионные программы и многое другое.