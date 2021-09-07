Спектакль "Война и мир" станет первой премьерой театра им. Вахтангова в новом сезоне

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Спектакль "Война и мир" по роману Льва Толстого в постановке художественного руководителя Римаса Туминаса откроет список премьер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в новом, 101-м по счету, сезоне. О планах коллектива на предстоящий год Туминас сообщил на состоявшемся во вторник сборе труппы.

Постановка, в репетициях которой участвуют представители всех поколений труппы, будет представлена в ноябре на Основной сцене в канун 100-летия театра. Репетируют спектакль 12 народных артистов, шестеро заслуженных артистов России, и много молодых актеров. Над постановкой работают сценограф Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина, художник по костюмам Мария Данилова, композитор Гиедрюс Пускунигис. В спектакле прозвучит и музыкальная тема, сочиненная Фаустасом Латенасом. Эту работу композитор не закончил, его не стало в 2020 году.

Новые постановки

Также в новом сезоне на Основной сцене Алексей Франдетти поставит спектакль по мюзиклу Джула Стайна и Питера Стоуна "В джазе только девушки". Премьера запланирована на весну 2022 года.

На Новой сцене планируется совместная постановка театра им. Вахтангова и Дрезденского государственного театра (Германия) по пьесе Хайнера Мюллера "Волоколамское шоссе". Режиссер - Йозуа Резинг. В постановке планируется участие артистов обоих театров. После выпуска спектакль будут некоторое время играть попеременно в Москве и Дрездене.

Также Светлана Землякова, выпустившая в Вахтанговском театре спектакль "Сергеев и городок", планирует начать работу над новым спектаклем по российской прозе. А Сергей Яшин приступит к репетициям спектакля "Уроки музыки" по пьесе Терренса МакНелли, главную роль в котором сыграет Людмила Максакова. Премьера запланирована на январь 2022 года.

К своему юбилею театр выпустит и документальный спектакль "С художника спросится!" о Леопольде Сулержицком - учителе и духовном наставнике Вахтангова. Режиссер постановки - Ася Князева. Премьера состоится в декабре и будет приурочена к 105-летию со дня смерти педагога.

К репетициям "Осенней сонаты" Ингмара Бергмана приступит Елена Котихина, выпустившая в прошлом сезоне на сцене Арт-кафе музыкальный спектакль "Мистер Twister". Главные роли исполнят Ирина Купченко и Анна Дубровская.

100-летие театра

Говоря о праздновании юбилея театра, худрук сообщил, что "это будет день тишины, день памяти", в зале будет приглушен свет, будут звучать голоса ушедших артистов. Зрители смогут в этот день прийти в театр, походить по его помещениям и пообщаться с актерами.

Театру 13 ноября 2021 года исполняется 100 лет. Во исполнение указа президента РФ разработан план мероприятий, посвященных этой дате. В сентябре 2020 года состоялось открытие памятника Евгению Вахтангову у фасада театра в Москве. В самом театре модернизировали и заменили световое и механическое оборудование.

К лету 2022 года планируется завершить работы в Доме-музее Евгения Вахтангова во Владикавказе. Там будет открыт культурный центр.

Также к юбилею были презентованы выпущенные театром книги: "Вахтанговцы после Вахтангова" Владислава Иванова и Анны Бруссер, книга воспоминаний "Наш Этуш" и "Если б я не была актрисой…" Елены Сотниковой.

Сезон театр открывает во вторник спектаклем "Евгений Онегин" Туминаса на Основной сцене, постановкой "Наш класс" Натальи Ковалевой на Новой сцене, на Симоновской сцене представят "Обещание на рассвете" Лейлы Абу-аль-Кишек, а на сцене Арт-кафе пройдет вечер Евгения Князева "Казанова".