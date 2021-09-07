Тульский филиал Государственного исторического музея вошел в проект "Пушкинская карта"

ТУЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Школьники и студенты теперь смогут в рамках проекта "Пушкинская карта" посетить выставки, мастер-классы и некоторые другие мероприятия в филиале Государственного исторического музея (ГИМ) в Туле. Об этом ТАСС рассказали во вторник в пресс-службе филиала.

"Филиал ГИМа вошел в проект, по "Пушкинской карте" доступны, в том числе все продукты по открывшейся с 7 сентября выставке "Романовы" - это экскурсии, лекции, а также другие просветительские программы. Техническая возможность для этого есть, терминалы работают", - сказали в пресс-службе.

В рамках проекта "Пушкинская карта" запланировано около 160 показов выставки "Романовы", которую, как сообщалась, приурочили к 300-летию провозглашения Российской империи.

По данным министерства культуры Тульской области, на данный момент 22 учреждения региона вошли в проект "Пушкинская карта", в том числе областная филармония, театр юного зрителя, академический театр драмы и несколько районных краеведческих музеев. "Мы думаем, что за месяц подключим к проекту все муниципальные музеи. Это делается в первую очередь для удобства ребят, живущих в отдаленных селах", - сказала во вторник на брифинге, посвященном реализации проекта, глава регионального минкультуры Татьяна Рыбкина.

"Пушкинской картой" смогут воспользоваться граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе - в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года - номинал карты составит 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Правительство уже выделило около 4 млрд рублей на реализацию программы.