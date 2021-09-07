Режиссеры России, Литвы и Японии поставят спектакли в 104-сезоне БДТ имени Товстоногова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова пополнит свой репертуар в 104-м сезоне спектаклями в постановке режиссеров России, Литвы и Японии. Об этом сообщил во вторник на сборе труппы художественный руководитель БДТ Андрей Могучий.

"Мы пригласили литовского режиссера Оскараса Коршуноваса поставить на Основной сцене спектакль по произведениям Даниила Хармса под названием "Елизавета Бам". А японский режиссер Мотои Миура выпустит у нас спектакль "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского. Эта работа откладывалась из-за пандемии", - рассказал худрук.

Главный художник БДТ народный художник России Эдуард Кочергин после успеха спектакля "Крещеные крестами" по его автобиографической прозе вновь планирует выступить в литературном амплуа. Разрабатывается концепция спектакля с рабочим названием "Праздник мыльных пузырей" по его книге "Завирухи Шишова переулка. Василеостровские притчи".

Также планируется спектакль "Привидения" по пьесе Генрика Ибсена в постановке Романа Мархолиа. А в ближайших планах Андрея Могучего - спектакль к юбилею народной артистки России Нины Усатовой по мотивам рассказов Василия Шукшина.

О проекте "Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре"

Большой драматический продолжит в новом сезоне экспериментальный проект "Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре", объединивший молодых, но уже опытных режиссеров. Так, Евгения Сафонова поставит спектакль по роману Джона Максвелла Кутзее "Бесчестье", а Денис Хуснияров - вторую часть театрального сериала "В поисках утраченного времени" по роману Марселя Пруста.

До конца года в репертуаре БДТ появятся дипломные спектакли выпускников режиссерской мастерской Андрея Могучего. Первой премьерой станет спектакль для семейного просмотра "Черная скрипочка" по сказке Ульфа Старка, которого называют наследником литературной традиции Астрид Линдгрен. Над спектаклем работает режиссер Фамил Джавадов. На Малой сцене БДТ состоится премьера спектакля "Джордж Каплан" режиссера Арсения Бехтерева по пьесе современного французского драматурга Фредерика Зоннтага. Также свои дипломные спектакли готовят выпускники мастерской Могучего Арсений Мещеряков, Борис Заруцкий, Елизавета Дороничева и Глеб Пихлакас.

На сборе труппы Андрей Могучий представил 19 студентов нового набора своей режиссерской мастерской. Они прошли многоступенчатые испытания и были выбраны из 300 претендентов. Учиться они будут в Большом драматическом, сразу же вовлекаясь в художественную жизнь одного из ведущих театров страны.