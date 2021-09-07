Концерт Дениса Мацуева прошел в Калуге к 650-летию города

ТАСС, 7 сентября. Народный артист России пианист Денис Мацуев во вторник выступил в Калужской областной филармонии с концертом, приуроченным к 650-летию Калуги, которое отмечается в 2021 году. Прозвучали произведения Петра Чайковского, Франца Шуберта, Ференца Листа, рассказали ТАСС в администрации филармонии.

"В двух отделениях концерта Мацуев исполнил "Времена года" Чайковского, два экспромта Шуберта, "Сонату си минор" Листа", - сказали в филармонии.

Концерт организован управлением культуры Калуги к 650-летию города, вход был по пригласительным билетам, их получили в том числе почетные граждане города, отметили в филармонии.

Официальной датой основания Калуги считается 1371 год, когда город был впервые упомянут в грамоте литовского князя Ольгерда. Праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги организовали в течение всего 2021 года, основные торжества прошли 28 августа. В их числе большой Космический марафон, в котором приняли участие более 3 тыс. человек, авиационные гонки на кубок Гагарина, карнавал, закладка сиреневой аллеи.