Объем инвестиций в частный музей живописи в Калининграде составит около 1 млрд

ТАСС, 7 сентября. Объем инвестиций в создаваемый в Калининграде частный музей русской живописи составляет около 1 млрд рублей. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак на презентации туристической сферы Калининградской области в Москве.

"Сейчас огромный проект реализуется. Это, наверное, будет самый крупный частный музей в России, если не брать Москву и Санкт Петербург. Там объем инвестиций [составляет] миллиард рублей. Это музей русской живописи. Один из коллекционеров строит музей сейчас, у него большая коллекция русской живописи именно конца XIX века. Он ее долго, тщательно отбирал, собирал", - сказал Ермак.

Он уточнил, что этот музей не будет составлять сильную конкуренцию создаваемому в регионе филиалу Государственной Третьяковской галереи.

Калининград, наряду с Севастополем, Кемерово и Владивостоком, - один из четырех городов России, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным для строительства культурно-образовательного комплекса. Он станет крупнейшим инфраструктурным проектом в области в рамках нацпроекта "Культура", отмечают в областном правительстве. Строительство на острове Октябрьский началось в 2019 году, работы ведет Группа компаний "Стройтрансгаз" по заказу Фонда проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие".