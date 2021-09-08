Фильм "Блокадный дневник" Андрея Зайцева выходит в российский прокат

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Драма "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, ставшая триумфатором Московского международного кинофестиваля и других российских наград, выходит в прокат в день 80-летия с начала блокады. Фильм говорит о том, что забывать тяжелые события того времени нельзя, он стал особенно актуальным в пандемию, которая вновь выявила хрупкость мира, рассказал режиссер.

"В декабре-январе 1941 года у жителей Ленинграда было полное ощущение, что они попали в ледниковый период, что у них кроме этой зимы - бесконечной, страшной, в которой многие умрут - ничего не будет. Такое ощущение, что жизнь остановилась навсегда, это произошло всего лишь за три месяца. И поэтому, это кино про то, что это надо не забывать, нужно помнить, потому что даже пандемия сейчас показала, насколько хрупок наш мир", - сказал Зайцев на пресс-конференции в ТАСС.

События картины разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, только-только похоронившая мужа, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его последний раз и попросить прощения. Сценарий фильма написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.

По словам режиссера, работа над картиной шла три года, на экране он старался визуализировать воспоминания свидетелей блокады, в частности тех, кому удалось пережить зиму. Фильм прошел проверку на соответствие исторической правде экспертами Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Блокадный дневник" получил гран-при и приз зрительских симпатий 42-го Московского международного кинофестиваля, премию "Золотой орел" за лучший игровой фильм, лучший сценарий и лучшую женскую роль (Ольга Озоллапиня), а также премию "Ника" за операторскую работу и мужскую роль второго плана (Сергей Дрейден). Кроме того, картина вошла в конкурс ежегодного Пекинского международного кинофестиваля. Ранее фильм также был показан в Египте на Каирском международном кинофестивале и в Иране на Тегеранском кинофестивале "Фаджр".