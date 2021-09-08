Выставка художника Юрия Пименова открывается в Третьяковской галерее

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея в среду открывает выставку одного из крупнейших художников XX века, живописца, графика, художника театра, сценографа и педагога Юрия Пименова, сообщила журналистам генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Это первая масштабная выставка Пименова, которая организуется в нашей стране", - сказала она, добавив, что удалось собрать выставку, которая невероятно полно представляет творчество живописца, начиная с 20-х годов прошлого века и заканчивая 70-ми годами.

По ее словам, представлены картины из 22 музейных и частных собраний, это десятки живописных и графических произведений, а также восемь воспроизведений ранних полотен Пименова, которые были утрачены, но воспроизведены по сохранившимся публикациям и фотографиям. "Они действительно добавляют какие-то очень важные интонации в тот рассказ, который мы ведем", - отметила Трегулова.

Не все работы 20-х годов дошли до нашего времени. Многие полотна, громко прозвучавшие тогда на выставках, были уничтожены художником. Пименов в начале 30-х годов ликвидировал несколько картин, причем даже те, что были закуплены музеями, для этого он договаривался и менял полотна на более соответствующие стилистике изменившегося времени.

"Мы смогли на металлических листах воспроизвести утраченные работы мастера и впервые на его персональной выставке показываем эти замечательные композиции, пусть в виде вопроизведений, пусть в зерне, пусть на металлических листах, что дает некую поэтическую составляющую. Но здесь полностью видны поиски мастера", - сказала ТАСС куратор выставки Елена Воронович, отметив, что в газетах того периода публиковали критические отзывы на выставки и имя Пименова там постоянно фигурировало.

Выставка состоит из нескольких разделов, которые отражают его художественные поиски, изменения творческой манеры. Раздел "Новый реализм. 1920-е" представляет ранний, остовский период в искусстве художника, который отмечен увлечением экспрессионизмом, созданием динамичных образов. В разделе "Импрессионизм" можно увидеть, как в 30-х годах художник отдает предпочтение легкому и артистичному образу-впечатлению. Также представлены серии работ, отображающие панораму современности 50-60-х годов, предающие настроение оттепели. Последний раздел выставки "Таинственный мир зрелищ. 1920-1970-е" демонстрирует талант художника в сфере театра и кино. Выставка будет проходить до 9 января 2022 года в здании на Крымском валу.