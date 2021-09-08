Кабмин выделил почти 2 млрд рублей на обновление библиотек и детских театров

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство выделило почти 2 млрд рублей на обновление муниципальных библиотек, пополнение книжных фондов и оснащение детских театров, сообщает в среду пресс-служба кабмина.

"Более 1,9 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на обновление библиотек, пополнение книжных фондов, а также на покупку оборудования для детских театров. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Этот вопрос рассматривался на заседании кабмина 3 сентября.

Как сообщили в пресс-службе, 1 млрд рублей из указанных средств пойдет на модернизацию в текущем году как минимум 150 муниципальных библиотек. На пополнение книжных фондов предусмотрено 550 млн рублей, благодаря чему будет закуплено не менее 1 млн книг.

"Предоставление господдержки на покупку новых книг не было предусмотрено в действующих государственных программах. Теперь необходимость такого финансирования обозначена в государственной программе "Развитие культуры". Постановление об этом также утверждено правительством", - отметили в кабмине.

Еще около 380 млн рублей будет направлено на техническое оснащение детских театров. "Новое оборудование появится как минимум на 30 региональных площадках", - проинформировали в пресс-службе.