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Warner Bros. показала первый тизер фильма "Матрица: Воскрешение"

Первый трейлер киноленты выйдет 9 сентября
'Warner Bros. Pictures/YouTube'

Киностудия Warner Bros. представила новый тизер фильма "Матрица: Воскрешение". В коротком видео зрители могут увидеть изображение красной и синей таблеток, которое сопровождается надписью "Выбор за тобой". 

Также Warner Bros. запустила сайт, на котором можно сделать выбор между двумя таблетками, нажав на одну из них. В зависимости от выбора появится один из вариантов тизера.

Первый трейлер выйдет 9 сентября.

Премьера четвертой "Матрицы" в России планируется 16 декабря.

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