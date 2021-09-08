Warner Bros. показала первый тизер фильма "Матрица: Воскрешение"

'Warner Bros. Pictures/YouTube'
Киностудия Warner Bros. представила новый тизер фильма "Матрица: Воскрешение". В коротком видео зрители могут увидеть изображение красной и синей таблеток, которое сопровождается надписью "Выбор за тобой".
Также Warner Bros. запустила сайт, на котором можно сделать выбор между двумя таблетками, нажав на одну из них. В зависимости от выбора появится один из вариантов тизера.
Первый трейлер выйдет 9 сентября.
Премьера четвертой "Матрицы" в России планируется 16 декабря.