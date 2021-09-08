Более 200 московских площадок присоединились к программе "Пушкинская карта"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 200 площадок в Москве присоединилось к культурной программе "Пушкинская карта". Общее число мероприятий превышает 1,5 тыс., сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"К программе "Пушкинская карта" присоединились уже больше 200 московских площадок. Это театры, библиотеки, музеи, культурные центры. Желающих очень много. Общее число мероприятий в столице, отобранных экспертным советом программы, сейчас превышает 1,5 тысячи. Почти 700 из них - театральные постановки", - приводятся слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Подать заявку на оформление карты можно через мобильное приложение "Госуслуги.Культура" при наличии учетной записи на портале "Госуслуги". Она доступна в двух вариантах - виртуальном и пластиковом, оба подойдут для участия в программе. На карте, оформленной в 2021 году, уже будет 3 тыс. рублей, которые нужно использовать до конца декабря. А с 1 января 2022 года владельцы карты получат по 5 тыс. рублей. Их необходимо израсходовать в течение календарного года. Чтобы приобрести билет в театр или на концерт, нужно зайти на портал "Культура.рф" или в приложение "Госуслуги. Культура" и перейти в раздел "Афиша".

"Среди ближайших событий, доступных участникам "Пушкинской карты" в столице, - спектакль в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, тематическая экскурсия в Музее М. А. Булгакова и балет в концертном зале "Москонцерт Холл". В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина (Тверской бульвар, дом 23) можно посмотреть спектакль "Влюбленный Шекспир". Это остроумная фантазия на тему биографии английского драматурга, в которой он обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает один из главных своих шедевров - трагедию "Ромео и Джульетта". Спектакль получил премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая режиссерская работа" (Евгений Писарев) и "Звезда театрала" в номинации "Лучший режиссер" (Евгений Писарев). Увидеть его можно 19 сентября и 15 октября в 19:00", - говорится в сообщении.

В афише портала mos.ru регулярно публикуют описания ближайших мероприятий, которые проходят в музеях, театрах, парках, концертных залах и библиотеках, подведомственных столичному департаменту культуры. Чтобы ознакомиться с программой, необходимо набрать "Пушкинская карта" в строке поискового запроса. Первого сентября стартовала всероссийская культурная программа "Пушкинская карта". Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту платежной системы "Мир", куда будут начисляться средства для посещения театров, музеев, концертных залов и других учреждений культуры.