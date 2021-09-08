В Махачкале пройдет марафон стихов Гамзатова

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов и председатель Союза писателей России Николай Иванов возложили цветы к могиле поэта Расула Гамзатова в день его рождения, передает корреспондент ТАСС. Позже в Махачкале состоится поэтический марафон "Читаем Расула Гамзатова".

Как сообщила пресс-служба Минкультуры Дагестана, мероприятие организуют на площадке перед Русским театром в Махачкале.

"Любой желающий сможет не только послушать любимые стихи поэта, но и прочитать сам: в рамках мероприятия будет работать открытый микрофон. По итогам акции компетентным жюри будут выбраны лучшие чтецы, которые получат книги в подарок. В марафоне примет участие дочь поэта Салихат Гамзатова, которая поделится воспоминаниями и поприветствует участников события", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Празднование будет организовано в 2023 году, "учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру".

Президент поручил правительству в течение полугода образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Знакомство Путина с Гамзатовым

Путин был знаком с Расулом Гамзатовым, президент часто приводит творчество поэта в качестве примера того вклада, который внес Дагестан в российскую культуру. Глава государства называл Гамзатова замечательным человеком, примером для подражания не только для Дагестана, но и для всей России.

Расул Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Его творчество известно не только в Дагестане и России, но и во всем мире. Перу Гамзатова принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку.

Гамзатов умер 3 ноября 2003 года. Он похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножья горы Тарки-Тау.