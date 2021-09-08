Участниками виртуального российского стенда на фестивале в Торонто станут 20 компаний

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 20 российских компаний представят проекты на виртуальном стенде, организованном "Роскино", на международном кинофестивале в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF), который откроется 9 сентября. Международным партнерам расскажут о картине "Красный призрак" (2020) Андрея Богатырева, драме "Небесная команда" (2021) Владимира Аленикова, сериале "Вертинский" (2021) Авдотьи Смирновой и других, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Торонто интересен, в первую очередь, как возможность представить наш контент в Северной Америке. К сожалению, из-за того, что границы закрыты, российское присутствие на кинорынке этого года будет виртуальным, но присутствие это будет весьма внушительным. Свои самые новые проекты покажут более 20 российских компаний, и мы надеемся, все они получат доброжелательный отклик у зарубежных партнеров", - рассказала гендиректор "Роскино" Евгения Маркова, которую процитировали в пресс-службе.

Виртуальный стенд организован "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ и Фонда кино, его участниками станут компании All Media, Art Pictures Distribution, Central Partnership и другие. Для международных партнеров проведут презентации художественных фильмов и сериалов, а также анимационных проектов.

В программу презентаций вошли фильм "#хочувигру" Анны Зайцевой в формате скринлайф о смертельной игре в соцсетях, в которую вовлекают подростков, сериалы "Чики" (2020) Эдуарда Оганесяна и "Балет" (2021) Евгения Сангаджиева, драмеди "Вампиры средней полосы" (2021) Антона Маслова, комедия "Нефутбол" (2021) Максима Свешникова, мультфильмы "Золотой улей" (2021) и "Формула воды", другие проекты. Фестиваль в Торонто продлится по 18 сентября.