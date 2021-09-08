Екатеринбургский театр оперы и балета впервые на Урале представит оперу Верди "Набукко"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский театр оперы и балета "УралОпераБалет" 10 сентября представит первую на Урале постановку оперы итальянского композитора Джузеппе Верди "Набукко". Серия премьерных показов пройдет 10, 11 и 25 сентября, в среду состоялась генеральная репетиция спектакля.

"Набукко" не ставился еще никогда на Урале, поэтому такая постановка - это большая ответственность для нас. И так совпало, что именно в нашей труппе есть голоса, которые смогут спеть оперу Верди. <...> Премьера состоится 10, 11 и 25 сентября", - сказала режиссер-постановщик театра Надежда Столбова.

В театре отметили, что сюжет оперы будет интерпретирован с точки зрения взгляда современного человека. "[В этой постановке] мы решили фантазировать на тему того, как мы видим все сейчас. Попытались честно, без каких-либо там пафосных элементов объяснить этот сюжет, который завораживает гордыней, любовью или нелюбовью, противоречиями, то есть всем тем, чем мы живем сегодня. И когда ты это находишь, ты начинаешь проникать в сюжет, но самое важное - ты начинаешь в этом сюжете находить маленькие и большие истины", - поделилась Столбова.

В отличие от оригинальной оперы здесь также появится мимическая роль - так называемая Душа Абигайль, которая вспоминает о своей прошлой жизни и пытается исправить совершенные ошибки.

"Каждый выход - это что-то новое, режиссер корректирует, дирижер в плане интерпретации вокальной придумывает, я сам разбираю и нахожу для себя какие-то краски. То есть вся эта работа - это не работа по шаблону, здесь каждый день что-то новое", - сказал исполнитель роли одного из главных героев оперы Владислав Попов.

Опера "Набукко", написанная итальянским композитором Джузеппе Верди, основана на событиях, описанных в Библии. Премьера состоялась в 1842 году на сцене миланского "Ла Скала". В основе сюжета - история Набукко, поклонника ассирийского идола Ваала, который оскорбляет веру иудеев и провозглашает себя Богом, а в наказание за дерзость лишается рассудка. Искупить вину и прийти к новой вере ему помогает любовь к дочери Фенене.