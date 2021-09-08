Музей современного искусства планируют открыть в бывшем военном городке в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Музей современного искусства планируют открыть в Новосибирске на территории бывшего военного городка, о передаче которой в областную собственность в середине августа заявили в Минобороны РФ. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в пресс-центре ТАСС в среду.

Военный городок №17, к строительству которого приступили в начале XX века, находится в Октябрьском районе Новосибирска. Более 30 зданий на его территории признаны памятниками истории регионального значения. В середине августа в Минобороны РФ сообщили о том, что глава министерства Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользуемого в интересах ведомства земельного участка региону после обращения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Замруководителя администрации губернатора региона Сергей Нешумов сообщил ТАСС, что проект развития территории городка подготовят к 2022 году.

"Мы очень надеемся, что [если] состоится все-таки передача исторических зданий военного городка, то одно из этих зданий мы отдадим под центр современного искусства и мы приступим к его реконструкции", - заявила Терешкова.

Она сообщила, что мэрией Новосибирска была разработана концепция развития территории бывшего военного городка, с учетом имеющихся на территории памятников архитектуры. "Мы сюда привлекли и Министерство культуры Новосибирской области, это была серьезная работа. Концепция была презентована мэру Новосибирска, она была утверждена. Мы понимаем, что эту территорию надо развивать комплексно. Мы презентовали эту нашу концепцию в том числе и [Игорю] Шувалову, руководителю ВЭБ.РФ. На сегодняшний день эта концепция поддержана на всех уровнях", - пояснила вице-мэр.

Как сообщал ТАСС ранее Нешумов, общая площадь передаваемой территории составляет 48 га. По его словам, она не используется и не планируется к использованию в интересах вооруженных сил РФ, а памятники истории и культуры, располагающиеся в городке, нуждаются в ремонте и реставрации.