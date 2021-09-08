Свердловские общественники обратились в прокуратуру из-за спектакля на мемориале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Представители свердловской ассоциации жертв политических репрессий направили в прокуратуру, а также главе города и уполномоченному по правам человека региона письмо с жалобой на иммерсивный спектакль-экскурсию "Дело № 39496" на мемориале жертвам репрессий на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге. Копию письма опубликовал в среду на своей странице в Facebook директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

Спектакль проходит в Екатеринбурге четвертый год. Он был создан в рамках проекта - победителя конкурса Фонда президентских грантов, который был реализован Агентством молодежных инициатив и Музеем истории Екатеринбурга. В рамках проекта были взяты интервью у членов 100 семей, подвергшихся политическим репрессиям в 1920-1950-е годы, издана книга воспоминаний, создан видеоархив интервью, поставлен спектакль "Дело № 39496", проведено исследование социальных представлений о репрессиях.

"С неприятным чувством на сердце узнали, что на мемориале жертвам политических репрессий в Екатеринбурге уже долгое время проводятся так называемые иммерсивные спектакли, <…> прямо на территории мемориального комплекса часть зрителей "превращаются в следователей", другие - "в обвиняемых". <…> Мы считаем, что подобные "действа" просто возмутительны для памяти жертв репрессий. Тем более, спектакль проводится на святом месте: на мемориале, построенном на местах захоронений! <…> Просим защитить память репрессированных и не допустить проведения "спектаклей на костях" и массовых спортивных мероприятий на территории мемориала", - говорится в опубликованном документе.

В коллективном обращении также отмечается, что используемые в постановке психологические приемы опасны как для детей, так и взрослого человека.

Позиция директора музея

"Важно, что сам спектакль - это не спектакль в классическом смысле, а очень деликатная прогулка по территории, своеобразная экскурсия с элементами погружения. Здесь фактически нет актеров, театрального представления, все основное действие проходит в сознании самих зрителей", - прокомментировал Каменский.

Он подчеркнул, что проект получил многочисленные положительные отзывы от представителей экспертного сообщества и членов семей, пострадавших от политических репрессий. "На все показы спектакля в 2018 году выезжал социальный психолог, который проводил интервьюирование участников, изучая разнообразные социальные эффекты, замеряя психоэмоциональное состояние зрителей до и после спектакля. Исследование показало, что спектакль позитивно влияет на более осмысленное восприятие темы репрессий, формирует эмпатию к людям, пострадавшим от репрессий", - также написал он, добавив, что целью проекта было именно привлечение внимания к проблеме, а благодаря приглашенным археологам в 2018-2020 годах стало понятно, где находятся могилы репрессированных.

Спектакль проходит в трех локациях - в музейном здании на Мемориальном комплексе, территории комплекса и в лесу рядом с ними. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили ТАСС, что пока не комментируют ситуацию.