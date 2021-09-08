Марина Степнова станет автором текста для "Тотального диктанта" в 2022 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская писательница Марина Степнова станет автором текста для акции "Тотальный диктант" в 2022 году, сообщила в среду директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец. Ее имя было объявлено в рамках онлайн-марафона "Русский язык: прошлое, настоящее, будущее".

"Марина Степнова - новый автор "Тотального диктанта", автор текста для акции 2022 года", - сказала Ребковец.

Акция пройдет 9 апреля 2022 года по всему миру.

Степнова - писательница, переводчик, сценарист, лауреат премий "Большая книга", "Национальный бестселлер", "Русский букер" и "Ясная поляна", уточнили в пресс-службе просветительского проекта.

"Марина Степнова, безусловно, яркая фигура современной российской литературы, выход каждой ее книги - это событие. Марина Львовна была не раз номинирована на крупные литературные премии, а ее произведения переведены почти на три десятка языков. Приглашая писателей подготовить текст для Тотального диктанта, мы преследуем одну глобальную цель - познакомить самую широкую аудиторию с хорошей современной русской литературой. Авторы "Тотального диктанта" становятся одними из самых упоминаемых писателей, растет внимание к их произведениям, сотни тысяч людей пишут их тексты под диктовку", - привели в пресс-службе проекта слова Ребковец.

Автор и текст

По словам Степновой, она приняла предложение стать автором акции с восторгом. "Конечно, я знала о "Тотальном диктанте", но почему-то никогда даже не допускала мысли, что могу быть автором текста, который однажды напишут сотни тысяч человек: мне всегда казалось, что туда приглашают исключительно небожителей. Поэтому, когда мне написала Ольга, время на раздумье я не брала: приняла приглашение молниеносно и с большим восторгом", - приводятся ее слова в сообщении пресс-службы.

Также автор поделилась идеей текста акции 2022 года.

"Я сразу знала, что история будет происходить в XIX веке, потому что никак не выберусь из него после последней книжки. А потом я очень кстати поехала в Воронеж, на Платоновский фестиваль, влюбилась в город с первого взгляда, и так определилось еще и место. С идеей пришлось помучиться, но, как обычно, на помощь пришла любовь: участники напишут текст о жизни мальчика-подростка, который живет в Воронеже конца XIX века и готовится к встрече с первой любовью. Честно говоря, это непростой текст, довольно плотно написанный. Я старалась не мучить никого слишком устаревшей лексикой, тем не менее, участникам диктанта не помешают хотя бы самые общие представления о том, как и чем жил российский губернский город конца XIX века", - рассказала Степнова.

Как отметил председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов, текст погружает в атмосферу провинциального города конца позапрошлого века, в нем встретится ряд слов, отражающих реалии тех лет.

Но хочу сразу успокоить наших участников: самые сложные и интересные случаи мы, как всегда, выведем на экран во время диктанта, вспомним, как пишутся и что означают эти слова. Как обычно, перед диктантом в наших соцсетях будут опубликованы "12 слов Тотального". Все это поможет участникам лучше подготовиться к диктанту. Если говорить о правилах, которые встретятся в тексте, то стоит повторить, как пишутся сочетания с приложением, а также вспомнить правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий. И, конечно, приглашаю всех на онлайн- и офлайн-курсы подготовки к диктанту, которые помогут подготовиться к акции наиболее успешно", - отметил Пахомов.

Об акции

Тотальный диктант - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Автором текста для акции "Тотальный диктант" в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский.