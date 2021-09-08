Премьера российского фильма "Капитан Волконогов бежал" состоялась на фестивале в Венеции

ВЕНЕЦИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Официальная премьера единственного российского фильма в основном конкурсе международного Венецианского кинофестиваля "Капитан Волконогов бежал" состоялась в среду. Режиссер Наташа Меркулова назвала картину "экспериментом" на стыке авторского и жанрового кино, вдохновением для которого послужил французский фильм "На последнем дыхании" (A bout de souffle, 1960) Жана-Люка Годара, передает корреспондент ТАСС.

Драма "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова представляет Россию в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Главным героем проекта становится капитан Волконогов, сотрудник особого подразделения правоохранительных органов, чья жизнь меняется, когда его самого объявляют преступником. Капитан скрывается на городской окраине, где встречает вестника с того света. Он сообщает Волконогову, что путь к спасению тот найдет только после того, как получит прощение хотя бы от одного человека, в чей дом принес смерть.

"Это очень классный эксперимент, мы ступили на сложную дорожку по соединению двух жанров. С одной стороны, это авторское кино, с другой стороны, мы по-полной воспользовались элементами жанрового кино. Для нас был важен темп, мы хотели, чтобы фильм несся как стрела к своей цели, и чтобы по пути у героя возникали обстоятельства, которые его чему-то учили, делали его объемнее, чтобы он начал рефлексировать в процессе вместе со зрителем", - сказала Меркулова. Она охарактеризовала жанр картины как ретро-утопия, поскольку действие разворачивается в вымышленном прошлом, в мир фильма создатели интегрировали элементы авангардного искусства начала прошлого века, поскольку хотели познакомить зрителей с этим направлением.

По словам режиссера, вдохновением для образа главного героя послужил персонаж Жана-Поля Бельмондо из фильма "На последнем дыхании". Актера, которому было 88 лет, не стало 6 сентября. "Понятно, что здесь нет прямого оммажа, но это есть у нас в сердце", - пояснила Меркулова.

Производством картины занимались Россия, Эстония и Франция. Главную роль исполнил Юра Борисов. Одной из главных тем фильма актер назвал идею о том, что от себя убежать невозможно, а актер Тимофей Трибунцев, который по сюжету пытается поймать Волконогова, рассказал, что с интересом играл такого "тяжелого персонажа". Также на экране зритель увидит Александра Яценко, Никиту Кукушкина, Владимира Епифанцева и других артистов. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.

Меркулова и Чупов в 2018 году участвовали в секции "Горизонты" Венецианского кинофестиваля с фильмом "Человек, который удивил всех".