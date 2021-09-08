Выставка картин о реставрации Смоленской крепости открылась в Санкт-Петербурге

ТАСС, 8 сентября. Более 30 произведений живописи и графики, созданных прошедшим летом в ходе пленэра на территории реконструируемой Смоленской крепостной стены, представили на выставке в галерее Капеллы в Санкт-Петербурге. Экспозицию организовали в рамках празднования 425-летия начала строительства крепости, сообщил ТАСС в среду директор музея "Смоленская крепость" Сергей Пиляк.

"31 произведение живописи и графики, созданное летом в ходе пленэра на территории Смоленской крепости, представили на выставке в галерее Капеллы в Санкт-Петербурге. Она пройдет до 17 сентября", - сказал Пиляк.

Арт-проект реализовали совместно с Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). "Впервые в мировой практике объектом изображения стали реставрационные площадки Смоленской крепости. В юбилейный для крепостной стены год профессиональные художники приняли участие в серии пленэров на XXXVIII прясле и башне Громовой, где в настоящее время продолжаются ремонтно-реставрационные работы", - сообщается на сайте галереи.

Серию пленэров была организовал летом 2021 года музей "Смоленская крепость" при поддержке АУИПИК и Смоленского регионального отделения Союза художников России. Создавались как живописные полотна, так и графические рисунки, которые отображают ход реставрации крепостной стены.

Смоленская крепостная стена - фортификационное сооружение, одна из крупнейших крепостей мира, ее построили на рубеже XVI-XVII веков. Указ царя Федора Иоанновича о ее строительстве издали 15 декабря 1595 года, закладка крепости состоялась в 1596 году при участии Бориса Федоровича Годунова. На протяжении столетий Смоленская крепостная стена выполняла роль одного из главных форпостов на западном рубеже России. До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 км.