Новую выставку "Эрмитаж-Урала" посвятят русскому портрету первой половины XIX века

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Новый выставочный проект, сформированный из собрания Государственного Эрмитажа, который планируется представить в феврале в культурно-просветительском центре "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге, посвятят русскому портрету первой половины XIX века. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств в среду.

"Следующий выставочный проект будет посвящен русскому портрету первой половины XIX века из собрания Государственного Эрмитажа", - рассказали в пресс-службе, отметив, что выставку планируется представить в феврале.

"Эрмитаж-Урал" открылся в Екатеринбурге 1 июля, посетителей центр начал принимать 3 июля: здесь представили в том числе выставку "От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Государственного Эрмитажа". Раз в полгода в центр планируется привозить новую выставку экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа.

Центр разместили в двух зданиях на улице Вайнера: в одном находятся экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. В июне в город доставили несколько десятков работ французских художников и скульпторов из собрания Государственного Эрмитажа. В частности, здесь представили картины Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара.

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа - в июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами эвакуировали 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности вернули в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску подарили более 200 спасенных предметов.