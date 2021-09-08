Площадка международного фестиваля технологического искусства открылась в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Выставка "Заземление" от университета ИТМО, проходящая в рамках международного фестиваля технологического искусства Ars Electronica, открылась в Санкт-Петербурге. Ее посвятили связи почвы с людьми и технологиями, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Стартовал крупнейший фестиваль технологического искусства Ars Electronica. В Петербурге фестиваль представляет выставка "Заземление" от Университета ИТМО, объединившая известных и молодых science art художников из восьми стран", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, в петербургскую экспозицию вошли 19 работ, отобранных по итогам международного конкурса. Авторами работ стали как профессионалы, так и начинающие художники из семи зарубежных стран и пяти городов России. Выставка проходит на двух площадках: в Центральном музее почвоведения им. В. В. Докучаева и в арт-резиденции ИТМО - пространстве AIR.

Художники предлагают посетителям непривычные способы взаимодействия с землей: на выставке почву можно послушать, понюхать и даже попробовать на вкус. Например, проект "Музей съедобной земли" рассматривает почву как пищу (подобная традиция существует у многих народов). Также там представлены звуковые керамические скульптуры, погружающие слушателей во внутреннюю жизнь земли. Еще одна работа посвящена пластику - геологическому слою, созданному человеком. Кроме того, в галерее AIR представлен видеоарт - визуальные размышления о почве и ее связи с человечеством.

"Проект сопровождает публичная программа. Так, в дни Ars Electronica в Музее почвоведения состоятся два звуковых перформанса: 8 сентября фестиваль открыл "Гул земли" участников выставки Лилии Акивенсон и Евгения Савенко, а завершит 12 сентября "Оркестр насекомых" под руководством другого участника фестиваля Андрея Бундина. В сентябре-октябре пройдет серия лекций, мастер-классов и других мероприятий на нескольких городских площадках", - отмечается в сообщении.